FOTO / Afecțiunea de care suferă Mihaela Tatu. ”Nici nu deschid ochii bine că PIPĂI după pastilă”

Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a explicat de ce afecțiune suferă. ”Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”, a mărturisit aceasta.



Mihaela Tatu a fost în atenția publicului cu emisiunea ”De 3 X femeie”, pe care a prezentat-o timp de foarte mulți ani la Acasă TV. În anul 2008 a renunțat la emisiune, după ce a moderat-o timp de 10 ani. Ulterior, vedeta a moderat și alte emisiuni, după care a renunțat la TV. Anul acesta a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a prezentat emisiunea ”În direct cu România”, însă a fost înlocuită după doar o lună de Mirela Vaida.

De asemenea, Mihaela Tatu a pus bazele unui nou proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate. În plus, de ceva timp, activează ca trainer pentru vorbitul în public.

În plan personal, Mihaela Tatu a fost căsătorită, însă a ajuns la separare după 16 ani de căsnicie. Din acest mariaj a rezultat o fată, Ioana. Aceasta locuiește în Germania, la Berlin.

De ceva vreme, Mihaela Tatu se confruntă cu o afecțiune care îi dă bătăi de cap. Despre acest lucru a vorbit vedeta TV într-un interviu pentru click.ro.

Afecțiunea de care suferă Mihaela Tatu. ”Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele”

”La un moment dat când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 kg. Îi mulțumesc domnului Ion Nicolaescu, care mi-a reglat metabolismul atunci. Am mai pus pe mine în pandemie când mâncam turtă dulce și beam Coca Cola. Și acum, ușurel-ușurel, am luat-o de la început”, a declarat Mihaela Tatu.

”Eu am hipertiroidism și dăi cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a mai spus aceasta.