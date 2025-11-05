Prima pagină » Actualitate » FOTO. Alexandru Ion, copilărie marcată de DIVORȚUL părinților. ”Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”

FOTO. Alexandru Ion, copilărie marcată de DIVORȚUL părinților. ”Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”

05 nov. 2025, 16:30, Actualitate
FOTO. Alexandru Ion, copilărie marcată de DIVORȚUL părinților. ”Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”
Galerie Foto 20
Alexandru Ion, copilărie marcată de divorțul părinților

Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit lucruri mai puțin știute din trecutul său. Acesta a vorbit despre divorțul părinților săi.

Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică.

Alexandru Ion este căsătorit cu Evelyne Vîlcu din septembrie 2024.

Alexandru Ion a povestit, pentru revista Viva, detalii mai puțin cunoscute din trecutul său. Acesta a mărturisit că nu a ținut legătura cu tatăl său după ce părinții săi au divorțat când el avea șase ani.

Alexandru Ion, copilărie marcată de divorțul părinților. ”A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”

”Ai mei au divorțat când aveam 6 ani, așa că modelul clasic de familie, cu ambii părinți prezenți în viața de zi cu zi, nu a fost ceva ce am trăit. Post divorț, nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul, cum, din păcate, s-a întâmplat la scară largă în generațiile de atunci. Mama a fost centrul gravitațional al copilăriei mele. Ea a ținut totul laolaltă – emoțional, logistic, existențial. De la ea am învățat ce înseamnă responsabilitate, reziliență, dar și blândețe.

Cumva, nu știu să explic cum, nu am resimțit niciodată absența totală a tatălui ca pe o lipsă. Era un fapt, aia era realitatea și funcționa foarte bine. Până la urmă, fiecare a făcut ce-a putut. Mama a putut tot, iar tata n-a putut mai nimic. Și spun asta dintr-un loc neîntinat de furie sau neajunsuri emoționale, ci din unul plin de echilibru și acceptare legat de parcursul meu familial”, a detaliat Alexandru Ion.

”Relația mea cu mama este una dintre cele mai profunde și stabile constante din viața mea. „#zisemama (n.r. i-a creat o categorie specială pe Instagram) s-a născut firesc, din dorința de a împărtăși umorul ei involuntar, remarcile spontane și modul foarte direct în care vede lumea.

Pasiunea pentru teatru are altă sursă, nu a venit de la mama, pentru că legăturile ei cu acest domeniu există doar din poziția de spectator. Mai degrabă, pasiunea ei pentru teatru e moștenită de la mine. Iar prezența ei într-un spectacol profesionist este legată de un spectacol comunitar creat în cadrul ediției 2020 a festivalului Ideo Ideis, pe care l-am co-fondat când aveam 18 ani. Spectacolul, regizat de Bogdan Georgescu, documenta poveștile unor femei din Alexandria, iar ea a făcut parte din distribuție cu o naturalețe emoționantă.

Momentul acela a rămas emblematic pentru că a presupus o formă de curaj și vulnerabilitate asumată, la cei 64 de ani pe care îi avea atunci, pe care doar cineva cu un simț solid al propriei identități îl poate manifesta. Îi sunt recunoscător pentru tot ce a ținut în picioare, în tăcere, fără să ceară nimic în schimb, și pentru că a fost, mereu, acolo – cu o loialitate care nu a strigat, dar s-a simțit la fiecare pas”, a mai spus actorul.

Citește și

EVENIMENT Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
17:10
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
EXCLUSIV “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
16:06
“Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
VIDEO ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier
15:56
ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
NEWS ALERT Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare
16:05
Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare
VIDEO Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
16:03
Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie