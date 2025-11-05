FOTO. Alexandru Ion, copilărie marcată de DIVORȚUL părinților. ”Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”

Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit lucruri mai puțin știute din trecutul său. Acesta a vorbit despre divorțul părinților săi.



Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică.

Alexandru Ion este căsătorit cu Evelyne Vîlcu din septembrie 2024.

Alexandru Ion a povestit, pentru revista Viva, detalii mai puțin cunoscute din trecutul său. Acesta a mărturisit că nu a ținut legătura cu tatăl său după ce părinții săi au divorțat când el avea șase ani.

Alexandru Ion, copilărie marcată de divorțul părinților. ”A fost un om consumat de problemele cu alcoolul”

”Ai mei au divorțat când aveam 6 ani, așa că modelul clasic de familie, cu ambii părinți prezenți în viața de zi cu zi, nu a fost ceva ce am trăit. Post divorț, nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul, cum, din păcate, s-a întâmplat la scară largă în generațiile de atunci. Mama a fost centrul gravitațional al copilăriei mele. Ea a ținut totul laolaltă – emoțional, logistic, existențial. De la ea am învățat ce înseamnă responsabilitate, reziliență, dar și blândețe.

Cumva, nu știu să explic cum, nu am resimțit niciodată absența totală a tatălui ca pe o lipsă. Era un fapt, aia era realitatea și funcționa foarte bine. Până la urmă, fiecare a făcut ce-a putut. Mama a putut tot, iar tata n-a putut mai nimic. Și spun asta dintr-un loc neîntinat de furie sau neajunsuri emoționale, ci din unul plin de echilibru și acceptare legat de parcursul meu familial”, a detaliat Alexandru Ion.

”Relația mea cu mama este una dintre cele mai profunde și stabile constante din viața mea. „#zisemama (n.r. i-a creat o categorie specială pe Instagram) s-a născut firesc, din dorința de a împărtăși umorul ei involuntar, remarcile spontane și modul foarte direct în care vede lumea.

Pasiunea pentru teatru are altă sursă, nu a venit de la mama, pentru că legăturile ei cu acest domeniu există doar din poziția de spectator. Mai degrabă, pasiunea ei pentru teatru e moștenită de la mine. Iar prezența ei într-un spectacol profesionist este legată de un spectacol comunitar creat în cadrul ediției 2020 a festivalului Ideo Ideis, pe care l-am co-fondat când aveam 18 ani. Spectacolul, regizat de Bogdan Georgescu, documenta poveștile unor femei din Alexandria, iar ea a făcut parte din distribuție cu o naturalețe emoționantă.

Momentul acela a rămas emblematic pentru că a presupus o formă de curaj și vulnerabilitate asumată, la cei 64 de ani pe care îi avea atunci, pe care doar cineva cu un simț solid al propriei identități îl poate manifesta. Îi sunt recunoscător pentru tot ce a ținut în picioare, în tăcere, fără să ceară nimic în schimb, și pentru că a fost, mereu, acolo – cu o loialitate care nu a strigat, dar s-a simțit la fiecare pas”, a mai spus actorul.