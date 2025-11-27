FOTO. Alina Laufer, despre posibilitatea de a-și MĂRI din nou familia. ”Nu excludem să avem încă un copil în viitor”

Alina Laufer a vorbit despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Aceasta are patru copii.



Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Aceasta a născut prematur. Alina Laufer a devenit din nou mămică în toamna acestui an. Ea a adus pe lume o fetiță care a primit numele Eden.

Deși a devenit mămică de curând, Alina Laufer nu exclude posibilitatea de a-și mări din nou familia.

Alina Laufer, despre posibilitatea de a-și mări din nou familia. ”Am prins gustul, îmi ies bine, îi cresc lejer”

”Sunt foarte fericită acum și chiar nu excludem să avem încă un copil în viitor, acum că am prins gustul, îmi ies bine, îi cresc lejer, sunt frumoși”, a mărturisit Alina Laufer pentru click.ro.



Blonda și-a revenit rapid după nașterea celui de-al patrulea copil.

”Eu mi-am revenit destul de bine după naștere, încă nu complet dar sunt bine. Am răbdare! Mai am de dat jos 7 kilograme, dar în perioada asta o alăptez așa că nu îmi fac griji, este important să am energie astfel încât să îi dau și ei (n.r. mezinei sale)”, a explicat aceasta.