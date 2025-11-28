Prima pagină » Actualitate » FOTO. Amintirile din COPILĂRIE ale cântăreței Nico. ”Pot să spun că nu a fost ușor”

28 nov. 2025, 11:30, Actualitate
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, și-a amintit de copilărie și a povestit cum au fost acele vremuri pentru ea și familia sa.

Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei.

Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al treilea sezon al emisiunii ”Asia Express”, de la Antena 1. Alexandra a terminat Dreptul, însă nu profesează în domeniu. Nico a explicat că fiica sa lucrează la un post de televiziune din Ploiești, unde prezintă ștririle sportive. Nico a dezvăluit, în 2023, că a devenit bunică. Fiica sa, Alexandra, a născut un băiețel pentru care a ales numele Mathias.

Nico și-a amintit de vremurile copilăriei și a scos la iveală amănunte mai puțin cunoscute din trecutul său.

Amintirile din copilărie ale cântăreței Nico. ”Tatăl meu era singurul care lucra pentru a ne întreține pe noi și pe mama noastră ”

”Am fost un copil cu responsabilități, fiind cea mai mare dintre cei patru frați. Am fost întotdeauna lângă ei și, cum se întâmpla în toate familiile din perioada respectivă, ne creșteam unii pe ceilalți. Însă, în casa noastră era armonie. Tatăl meu era singurul care lucra pentru a ne întreține pe noi și pe mama noastră și am avut mereu strictul necesar. Cred că acestea sunt cele mai de preț amintiri din perioada respectivă”, a povestit Nico pentru revista Viva.

”Pot să spun că nu a fost ușor, dar nu știu dacă lipsurile materiale m-au marcat sau nu. Pot să spun doar că sunt foarte generoasă, atât cu cei din familia mea, cu prietenii, colegii, cât și cu cei pe care îi cunosc. Îmi place să ofer și mă bucur că nu m-am schimbat din acest punct de vedere, odată cu celebritatea”, a mai spus artista.

