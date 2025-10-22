Prima pagină » Actualitate » FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă”

FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă”

22 oct. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă”
Galerie Foto 15
Andi Moisescu, despre începuturile sale la TV

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52  de ani, a vorbit despre începuturile sale în televiziune, la Pro TV.

Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca.

Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, are câteva pasiuni mai puțin știute. Pune muzică la festivaluri, face snowboarding și s-a apucat de sailing.

În adolescență, Andi Moisescu și-a câștigat primii bani vânzând ziare. Ulterior, prin concurs, a ajuns să lucreze la radio, iar apoi la Pro TV, unde a prezentat emisiunea matinală ”Ora 7 Bună dimineața”, alături de Florin Călinescu, dar și Andreea Raicu. Despre acea perioadă de început în televiziune a făcut Andi Moisescu declarații pentru revista Viva.

Andi Moisescu, despre începuturile sale la TV. ”Faptul că te vezi și impactul emoțional pe care îl are tot ceea ce spui sau faci, conștient sau inconștient, complică teribil lucrurile”

”Trecerea de la radio la televiziune a fost una dintre cele mai dificile încercări din viața mea. Noroc că am făcut-o la vârsta la care nu conștientizam cu adevărat tot ce mi se întâmplă. Deși la prima vedere par meserii apropiate, televiziune e o cu totul altă mâncare de pește. Faptul că te vezi și impactul emoțional pe care îl are tot ceea ce spui sau faci, conștient sau inconștient, complică teribil lucrurile. În primele 6 luni, îmi amintesc, nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Mai veneam și după Florin, cu care lumea făcea inevitabil comparație”, a explicat Andi Moisescu.


”Mai departe, după ce am început să înțeleg cu ce se mănâncă televiziunea, a fost o bucurie. De perioada în care am fost coleg de emisiune cu Andreea Raicu mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere. Ea a fost întotdeauna o prezență extrem de plăcută. Împreună cu colegii noștri de la sport făceam o echipă strașnică. Și asta se simțea și în emisiune”, a adăugat acesta.

Citește și

EXCLUSIV Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
18:06
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
DRAMĂ „Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
17:53
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
ULTIMA ORĂ Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
17:46
Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
ULTIMA ORĂ Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
17:44
Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
DEZVĂLUIRI Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
17:42
Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
CONTROVERSĂ Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
17:22
Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Stagiul militar voluntar. Cine trebuie să susțină testele de selecție
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pod gigantic care conectează două galaxii
EXTERNE Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
18:36
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
18:32
Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
COMUNICAT Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
18:07
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
LEGE Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
17:18
Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie
17:17
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie