FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă”

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre începuturile sale în televiziune, la Pro TV.



Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca.

Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, are câteva pasiuni mai puțin știute. Pune muzică la festivaluri, face snowboarding și s-a apucat de sailing.

În adolescență, Andi Moisescu și-a câștigat primii bani vânzând ziare. Ulterior, prin concurs, a ajuns să lucreze la radio, iar apoi la Pro TV, unde a prezentat emisiunea matinală ”Ora 7 Bună dimineața”, alături de Florin Călinescu, dar și Andreea Raicu. Despre acea perioadă de început în televiziune a făcut Andi Moisescu declarații pentru revista Viva.

Andi Moisescu, despre începuturile sale la TV. ”Faptul că te vezi și impactul emoțional pe care îl are tot ceea ce spui sau faci, conștient sau inconștient, complică teribil lucrurile”

”Trecerea de la radio la televiziune a fost una dintre cele mai dificile încercări din viața mea. Noroc că am făcut-o la vârsta la care nu conștientizam cu adevărat tot ce mi se întâmplă. Deși la prima vedere par meserii apropiate, televiziune e o cu totul altă mâncare de pește. Faptul că te vezi și impactul emoțional pe care îl are tot ceea ce spui sau faci, conștient sau inconștient, complică teribil lucrurile. În primele 6 luni, îmi amintesc, nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Mai veneam și după Florin, cu care lumea făcea inevitabil comparație”, a explicat Andi Moisescu.



”Mai departe, după ce am început să înțeleg cu ce se mănâncă televiziunea, a fost o bucurie. De perioada în care am fost coleg de emisiune cu Andreea Raicu mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere. Ea a fost întotdeauna o prezență extrem de plăcută. Împreună cu colegii noștri de la sport făceam o echipă strașnică. Și asta se simțea și în emisiune”, a adăugat acesta.