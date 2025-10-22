FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă”

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre începuturile sale în televiziune, la Pro TV.
Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca.
Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, are câteva pasiuni mai puțin știute. Pune muzică la festivaluri, face snowboarding și s-a apucat de sailing.
În adolescență, Andi Moisescu și-a câștigat primii bani vânzând ziare. Ulterior, prin concurs, a ajuns să lucreze la radio, iar apoi la Pro TV, unde a prezentat emisiunea matinală ”Ora 7 Bună dimineața”, alături de Florin Călinescu, dar și Andreea Raicu. Despre acea perioadă de început în televiziune a făcut Andi Moisescu declarații pentru revista Viva.
”Trecerea de la radio la televiziune a fost una dintre cele mai dificile încercări din viața mea. Noroc că am făcut-o la vârsta la care nu conștientizam cu adevărat tot ce mi se întâmplă. Deși la prima vedere par meserii apropiate, televiziune e o cu totul altă mâncare de pește. Faptul că te vezi și impactul emoțional pe care îl are tot ceea ce spui sau faci, conștient sau inconștient, complică teribil lucrurile. În primele 6 luni, îmi amintesc, nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Mai veneam și după Florin, cu care lumea făcea inevitabil comparație”, a explicat Andi Moisescu.
”Mai departe, după ce am început să înțeleg cu ce se mănâncă televiziunea, a fost o bucurie. De perioada în care am fost coleg de emisiune cu Andreea Raicu mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere. Ea a fost întotdeauna o prezență extrem de plăcută. Împreună cu colegii noștri de la sport făceam o echipă strașnică. Și asta se simțea și în emisiune”, a adăugat acesta.