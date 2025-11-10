FOTO. Andra, după ce a slăbit 10 kilograme. ”Am făcut DISCIPLINĂ în alimentație”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a slăbit considerabil în ultima perioadă. Aceasta a dat jos 10 kilograme.

Partenera de viață a lui Cătălin Măruță a explicat, pentru revista Unica, că a reușit să slăbească fiind mult mai atentă la alimentație.

”E complicat. Foarte lume presupune, nu mai presupuneți nimic, nu mai luați dietele nimănui, mergeți pe ce vi se potrivește vouă. Știu că e foarte greu. Este foarte greu. A fost o perioadă grea, dar după primele 4‑5 kilograme am simțit că pot. Până atunci, alea 4 kilograme au fost greu de dat jos și după aceea nu m-am mai oprit pentru că îmi plăcea ce vedeam”, a declarat Andra pentru sursa mai sus-menționată.

”Nu am o dietă anume, am făcut disciplină în alimentație. Eu, la „România au talent”, mâncam, dar m-am și abținut. E o evoluție în sensul ăsta. Adică fără disciplină n-am reușit. Deocamdată am stagnat un pic. Am dat jos 10 kilograme, dar am stagnat… Îmi doresc să mai slăbesc câteva kilograme, dar când o vrea Dumnezeu și cum o vrea, că acum, de când cu filmările, am stagnat un pic, n-am mai slăbit. Dar îmi place”, a mai spus artista.