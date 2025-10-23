Prima pagină » Actualitate » FOTO. Andreea Ibacka, despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral. ”El le spune ceva o SINGURĂ dată și ascultă”

23 oct. 2025, 11:30, Actualitate
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral, în vârstă de 48 de ani.

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago. Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.

Andreea Ibacka a vorbit despre cei doi copii ai ei și ai lui Cabral într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva. Vedeta a explicat că Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor.

Andreea Ibacka, despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral. ”Sunt mai disciplinați cu el”

”Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a declarat Andreea Ibacka.

”Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai spus vedeta.

