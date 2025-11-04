FOTO. Andreea Marin, mărturisiri din viața sentimentală. ”Poate că am anumite STANDARDE de la care nu vreau să fac pași înapoi”

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut declarații despre relațiile sale sentimentale. ”Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi” , a afirmat aceasta.

Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

La emisiunea Spynews TV, de la postul de televiziune Antena Stars, Andreea Marin a făcut declarații despre cum s-a schimbat viața sa sentimentală în acest an. Aceasta a dezvăluit că în prezent nu este implicată în nicio relație.

Andreea Marin, mărturisiri din viața sentimentală. ”Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut”

”Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.r. nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut”, a a afirmat Andreea Marin, citată de spynews.ro.



”La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a adăugat vedeta.