FOTO. Andreea Marin spune secretul SILUETEI sale. ”Am eliminat obiceiurile proaste”

24 oct. 2025, 18:30, Actualitate
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce stil de viață a adoptat pentru a se simți și a arăta bine. ”Am eliminat obiceiurile proaste”, a afirmat vedeta.

În ultima vreme, Andrrea Marin a slăbit și afișează o siluetă de invidiat. Vedeta a explicat, pentru revista Viva, ce stil de viață a adoptat și la ce obiceiuri nesănătoase a renunțat.

”Acesta a fost și scopul, să ajung în această formă într-un timp destul de lung, astfel încât corpul meu să accepte schimbarea și să se obișnuiască, și așa se și întâmplă. Nu fac lucruri pe termen scurt”, a afirmat Andrreea Marin.

”Nu (n.r. nu se abține de la nimic). Dar am eliminat obiceiurile proaste. De fapt, aici e problema noastră, în general. Pentru că avem obiceiuri proaste: statul seara la televizor ronțăind, amestecuri nedorite și așa mai departe. Totul este bine când înveți o anumită disciplină. Nutriționistul m-a învățat aceste reguli de care țin cont. Sunt reguli de bun simț, dar dacă nu le știi, nu le respecți”, a mai spus aceasta.

Andreea Marin, trei căsătorii și un copil

Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

