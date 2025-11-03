Prima pagină » Actualitate » FOTO. Catinca Roman, despre experiența ”Asia Express” alături de fiica sa. ”Am descoperit anumite CHESTII la care trebuie să mai lucrăm”

03 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Catinca Roman, despre experiența ”Asia Express” alături de fiica sa

Catinca Roman a vorbit despre experiența de la ”Asia Express”, unde a participat alîături de fiica sa, Calina. Cele două au primele eliminate din competiție. 

Catinca Roman a participat la ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, alături de fiica sa, Calina.  Echipa lor a fost prima eliminată din competiție. Pe durata participării lor la show, cele două au fost protagonistele unor momente mai puțin plăcute, având  mereu ceva de reproșat.

La emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Catinca Roman a afirmat că fiica ei și-ar mai dori să participe la ”Asia Express”.

Catinca Roman, despre experiența ”Asia Express” alături de fiica sa. ”Poate momentul nu a fost fericit”

”A fost o experiență interesantă și revelatoare din multe puncte de vedere. Am descoperit anumite chestii la care trebuie să mai lucrăm, și una și cealaltă. Pentru Calina, în principal răbdarea. (…) Poate momentul nu a fost fericit (n.r. în care au participat la Asia Express) pentru că era o perioadă foarte tensionată pe plan personal la Calina. Cred că a fost prea multă tensiune acumulată înainte”, a explicat Catinca Roman, potrivit spynews.ro.

Despre reacțiile negative pe care le-au pimit ea și fiica sa din partea celor care au urmărit emisiunea, Catinca Roman a spus:

”Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”.

