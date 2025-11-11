Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce ar schimba Alexandru Sautner la ”Chefi la cuțite”. ”Îmi dă DURERI de stomac”

11 nov. 2025, 15:30, Actualitate
Ce ar schimba Alexandru Sautner la ”Chefi la cuțite”

Chef Alexandru Sautner a spus ce ar schimba la formatul ”Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena 1 unde este jurat.

Chef Alexandru Sautner este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

În ceea ce privește viața personală, chef Alexandru Sautner este căsătorit cu Flavia, împreună cu care are o fiică, Emma. Din mariajul anterior, acesta mai are doi copii – Constantin și Ana, care locuiesc în Germania.

În data de 16 noiembrie începe un nou sezon ”Chefi la cuțite”, cel de-al 16-lea. Chef Alexandru Sautner a fost întrebat, într-un interviu pentru tvmania.ro, ce anume ar schimba la formatul show-ului culinar, dacă ar putea. Este vorba despre banda pe care vine farfuriile la battle-uri.

Ce ar schimba Alexandru Sautner la ”Chefi la cuțite”. ”Banda asta ne omoară”

”Sincer, aș vrea ca atunci când avem battle-urile, să vină farfuriile mai repede, pentru că banda asta ne omoară. Așteptarea ne creează niște emoții care pe mină consumă fantastic, îmi dă dureri de stomac. Deci să pună toate farfuriile odată pe bandă…”, a spus chef Alexandru Sautner.

Acesta a vorbit și despre cum va fi sezonul 16 ”Chefi la cuțite”:

”Sezonul 16 promite, într-adevăr, multe surprize. Vor fi chiar niște schimbări majore, dar vă las să le descoperiți. Cât despre filmările desfășurate în țară au fost o experiență nouă, extraordiar de frumoasă. Ne-am bucurat împreună de unele dintre cele mai frumoase locuri din România, iar atmosfera între noi, dincolo de competiția ascuțită din show, a fost una de familie. M-am simțit exact ca într-o tabără când plecam cu colegii – iar seara ne strângeam la masă, ca într-o familie. Sau, dacă vreți, a fost ca într-un cantonament, gândindu-mă la bătăliile pentru amulete pe care le-am dat în toate aceste locuri”.

