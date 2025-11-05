FOTO. Ce fac Anda Adam și Joseph pentru FAMILIILE care i-au ajutat în ”Asia Express”. ”Ne-au dat tot din puținul lor”

Anda Adam și partenerul ei de viață, Joseph, au decis să facă un gest special pentru cei care i-au ajutat pe durata participării lor la ”Asia Express” 2025.

Anda Adam și Joseph fac parte dintre echipele care participă în sezonul opt al show-ului ”Asia Express”, de la Antena 1. Cei doi au decis să facă un gest special pentru oamenii pe care i-au întâlnit la ”Asia Express” 2025, care i-au găzduit și care le-au oferit din puținul lor.

Astfel, artista și soțul ei au luat legătura cu unii dintre cei care la care au locuit și au mâncat pentru a le trimite câteva daruri.

Ce fac Anda Adam și Joseph pentru familiile care i-au ajutat în ”Asia Express”. ”Asta pregătim pentru ei acum, niște pachete, niște ajutoare, niște bănuți”

”Suntem foarte recunoscători, ținem legătura cu câțiva dintre oamenii la care am fost cazați în Asia Express, care ne-au primit cu atâta bunătate și dăruire. Ne-au dat tot din puținul lor, deși nu prea aveau. Am luat legătura cu ei, i-am rugat să ne contacteze pe rețelele de socializare, să ne trimită niște adrese unde să le putem face niște pachete și asta pregătim pentru ei acum, niște pachete, niște ajutoare, niște bănuți, să-i putem ajuta de aici așa cum ne-au ajutat și ei când noi am fost acolo și am avut mare nevoie”, a explicat Anda Adam, potrivit click.ro.



”Suntem foarte recunoscători și foarte încântați de cât de buni au fost acești oameni și de cât de mult ne-au ajutat atunci când noi am fost acolo, așa că vom încerca și noi să răsplătim bunătatea lor prin gesturi care să le facă măcar din când în când viața mai frumoasă și mai ușoară. (…) Tocmai de aceea, pentru că se apropie Crăciunul, vrem să le pregătim niște pachete pentru Crăciun să le trimitem celor cu care am reușit să luăm legătura și sper să le aducem puțină bucurie în suflet de sărbători”, a mai spus aceasta.

Anda Adam, două căsnicii și un copil

Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o relație cu Joseph Eudor Mohaci, care este din Arad, are numeroase afaceri în țară și o perioadă a locuit în Elveția și Franța.

Joseph Eudor Mohaci a fost căsătorit cu Ioana, nunta celor doi având loc la Limassol, în Cipru, în anul 2018. Yosif Eudor Mohaci are o fetiță care se numește Nicole. Yosif Eudor Mohaci și Ioana au divorțat. Anda Adam s-a căsătorit cu Yosif Eudor Mohaci în data de 23 decembrie 2022.