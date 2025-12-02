Ce fel de parteneră își dorește Cătălin Botezatu. ”Dacă e din start materialistă, a pierdut”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a spus ce fel de parteneră își dorește lângă el. ”Dacă e din start materialistă, a pierdut”, a menționat acesta.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Într-un interviu pentru click.ro, Cătălin Botezatu a explicat cum și-ar dori să fie o posibilă iubită și ce calități caută la o femeie.

Ce fel de parteneră își dorește Cătălin Botezatu. ”Să nu fie monotonă, să fie tot timpul nouă”

”Să aibă simțul umorului, simțul aventurii, să nu fie monotonă, să fie tot timpul nouă, calități grele. Eu am grijă să îi ofer tot ce are nevoie, fără ca ea să ceară, cum fac fetele din ziua de azi. Dacă e din start materialistă, a pierdut”, a detaliat Cătălin Botezatu.

”Asta cu sărbătorile de iarnă e relativă. În fiecare an am fost singur, mi-aș fi dorit să fiu cu cineva, dar, nu știu, așa se întâmplă! Iubirea e o chestie relativă. Iubești, poate că uneori ai prea multe așteptări și nu primești aceeași cantitate de iubire, nu neapărat că nu e persoana potrivită, dar trebuie să știi să lași de la tine, eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu. Sper să fie bine, să fac sărbătorile de iarnă cu cine îmi doresc! Eu nu greșesc când iubesc pentru că dau mai multe șanse persoanei de lângă mine”, a mai declarat designerul.