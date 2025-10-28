FOTO. Ce mai face Ricky Dandel. ”Eu nu m-am rupt NICIODATĂ de România și n-am să mă pot rupe”

Binecunoscutul artist Ricky Dandel a fost invitat la o emisiune TV unde a vorbit despre viața sa din Germania. Aceasta a afirmat însă că nu s-a rupt niciodată de țara natală.



Ricky Dandel este ste un solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator și showman. În anul 1989 s-a stabilit în Germania. Locuiește la München, unde este și profesor. În anii 1992-1994, 1996, 2001 a fost prezentator la cinci ediții ale Festivalului ”Cerbul de Aur” de la Brașov.

Artistul are un băiat, Elvin.

Prezent, în urmă cu câteva luni, la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ricky Dandel a dat câteva amănunte despre viața sa din Germania. Acesta a mărturisit că în ciuda faptului că locuiește în Germania, nu s-a rupt niciodată de România.

Ce mai face Ricky Dandel. ”Sunt, practic, tot aici. Eu n-am plecat niciodată”

”Eu nu m-am rupt niciodată de România și n-am să mă pot rupe. Eu și Elvin urmărim tot ce se întâmplă — dacă e vorba despre istoria României sau despre un eveniment important, știe tot. Suntem mereu la curent, vorbim întruna prin mail-uri, SMS-uri, WhatsApp. Când vedem câte un documentar, de exemplu despre București — multe făcute chiar de americani — ne tresare inima de bucurie”, a declarat Ricky Dandel, potrivit click.ro.



Întrebat dacă s-ar mai vedea trăind în România, artistul a răspuns:

”Da, de ce nu? Sunt cam jumătate-jumătate acum, să spun așa. Dar vin atât de des, încât niciodată n-am simțit o ruptură adevărată. Sunt, practic, tot aici. Eu n-am plecat niciodată”.

Despre viața sa în Germania, Ricky dandel a afirmat:

”E foarte bine. Am avut mai multe spectacole, la care, într-adevăr, am avut spectatori care mă urmăresc de mulți ani și mi-au rămas fideli, dar am câștigat și spectatori noi — și asta e un lucru foarte bun”.