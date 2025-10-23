Prima pagină » Social » Suma uluitoare pe care o încasează un român care a muncit cinci ani în Germania

Suma uluitoare pe care o încasează un român care a muncit cinci ani în Germania

23 oct. 2025, 09:27, Social
Suma uluitoare pe care o încasează un român care a muncit cinci ani în Germania
Sursa foto - caracter ilustrativ

După cinci ani în care a muncit în Germania, cu carte de muncă, un român încasează pensie, o sumă ce poate fi considerată pentru unii ca fiind foarte mică.

Un român care a lucrat timp de cinci ani în Germania, cu carte de muncă, are dreptul la pensie din partea statului.

Pensia pe care o primește un român care a lucrat cinci ani în Germania cu carte de muncă

Cinci ani reprezintă perioada minimă de cotizare pentru care statul german plătește pensie celor ieșiți din câmpul muncii. O persoană, pentru fiecare an de muncă în care a fost plătită cu venitul mediu pe țară din Germania, acumulează un punct de pensie. În prezent, salariul mediu brut anual este de aproximativ 45.358 de euro în vestul Germaniei și 44.732 de euro în est.

În aceste condiții, pentru cineva care a muncit cinci ani în vestul țării și a avut venitul mediu, sunt acumulate cinci puncte de pensie. La valoarea actuală a punctului (39,32), pensia ar fi de circa 196 de euro brut pe lună. O sumă mică, e drept, însă proporțională cu vechimea, aflată la nivelul minim necesar în Germania.

Concluzia este limpede: cu cât ai mai mulți ani în câmpul muncii, cu atât ai o pensie mai mare.

Spre deosebire de România, Germania nu are o pensie minimă garantată. Cu cât venitul este mai mare și perioada de contribuție mai lungă, cu atât crește și suma primită la pensionare. Așadar, sistemul de pensii german recompensează proporțional munca și contribuțiile fiecărei persoane.

Modelul german este considerat printre cele mai solide la nivel mondial, oferind stabilitate financiară celor care ajung la vârsta de pensionare. Pe lângă pensia de bază, beneficiarii pot primi diverse suplimente sau reduceri, în funcție de situația personală.

Vârsta de pensionare în Germania va crește

Vârsta de pensionare în Germania va crește în etape, urmând să ajungă la 67 de ani până în 2031. Cei care au contribuit minimum 45 de ani la sistemul de pensii public pot cere să iasă mai devreme din câmpul muncii, iar asta fără să fie penalizări. Este ceea se numește, la fel ca în România, pensionare anticipată.

