FOTO. Ce relație are Andreea Bălan cu fiicele sale. ”Nu ies din CUVÂNTUL meu, au fost crescute așa”

27 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Ce relație are Andreea Bălan cu fiicele sale. "Nu ies din CUVÂNTUL meu, au fost crescute așa"
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus ce fel de mămică este și ce relație are cu cele două fetițe ale sale, Ella și Clara.

Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea.  Cei doi urmează să se căsătorească.

Andreea Bălan a făcut declarații despre cele două fetițe ale sale într-un interviu pentru revista Viva. Artista a spus ce fel de mămică este și cum se înțelege cu micuțele sale.

Ce relație are Andreea Bălan cu fiicele sale. ”Sunt foarte permisivă”

”Sunt prietena lor, sunt foarte permisivă și foarte jucăușă. Suntem prietene mai mult, dar ele sunt ascultătoare, cuminți, nu ies din cuvântul meu, au fost crescute așa, și atunci nu e nevoie ca eu să fiu și ”bad cop” (n.r polițistul rău)”, a explicat Andreea Bălan.


Despre eventualitatea ca fiicele sale să îi calce pe urme în ceea ce privește cariera, artista a spus:

”Cântă… Le mai iau cu mine la unele concerte, pe aici, prin București, dar nu spun neapărat că vor să fie cântărețe. E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că mami are succes și că e foarte greu să egaleze rezultatele mele. Și atunci ele, la nivel inconștient, nu vor să fie artiste. Clara spune că vrea să fie veterinar, iar Ella astronaut. E foarte greu când ai un părinte artist, care a avut și are succes, e o presiune foarte mare ca să-l egalezi, cum a fost și la Ștefan Bănică. E greu. (…) Eu le spun să facă exact ceea ce își doresc. Le-am mai luat în studio să tragă o piesă, dar foarte puțin. Dacă totuși o să le placă, și vor să fie cântărețe, știu ce am de făcut, sunt o mamă foarte bună, dar trebuie să-și dorească ele în primul rând”.

