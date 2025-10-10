Prima pagină » Actualitate » FOTO / Ce RELAȚIE este între Andra și Delia. ”Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel”

10 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Andra, în vârstă de 39 de ani, a spus foarte clar ce relație are și cum se înțelege cu Delia, în vârstă de 43 de ani. ”Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel”, a declarat Andra.

Andra și Delia sunt unele dintre cele mai îndrăgite și mai de succes cântărețe de pe scena artistică din România.

Andra a fost confundată cu Delia la un concert. Prezentă la podcastul ”Gând la gând”, realizat de Teo Trandafir, Andra a povestit ce s-a întâmplat, dar a și explicat că are o relație foarte bună cu Delia.

Ce relație este între Andra și Delia. ”Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat”

”Întotdeauna au fost Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, la cântăreți a fost Andra și Delia. Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat. Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel la Delia, din contră, îmi place maxim de ea și de fiecare dată când ne vedem, stăm la povești, știi cum? Dacă ne-ai auzi, ai zice: „Femeile astea niciodată nu au împărțit ceva””, a mărturisit Andra, citată de revista Viva.

”Dar și Delia primește la fel mesaje sau la concerte o mai strigă: „Andra” și ea pățește, doar că la mine așa s-a întâmplat. După ce am cântat, am stat la sesiunea de poze cu toți oamenii… evident că nu pot să fac poze cu toată lumea, fac și eu acolo 10-15-20 de minute, cât îmi oferă și timpul, dar și spațiul acolo, cum e organizat, lumină bună, că nu fac poze să apar pe tot internetul, și să arăt… Ne dorim și noi să arătăm într-un fel în pozele alea, și după ce am terminat pozele, mă duceau oamenii spre mașină, bineînțeles că au mai fost 2-3 care n-au apucat să facă poze și unul de pe acolo a zis: „Delia…”, ceva cu Delia și mie mi s-a părut… și îi zic: „Ai glume în program? M-ai strigat Delia? Mânca-i-ai…!”. Am intrat în mașină și le zic colegilor: „Cred că am comis-o și cred că o să apar pe internet peste câteva zile, dar ei: „Dar cu ce ai zis? Că noi nu te-am auzit”, păi uite așa, așa. În fine, mie mi s-a părut foarte haios, că Delia mi-a scris și a zis: „Bravo fată, așa aș fi făcut și eu la fel. Te pup, te iubesc, bravo că ai răspuns așa”, adică n-a existat o chestie între noi”, a mai povestit artista.

