FOTO. Ce spune Nicoleta Luciu despre cei PATRU copii ai săi. ”Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră”

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a oferit amănunte despre cei patru copii pe care îi are din mariajul cu Zdolt Csergo.

Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005..

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”. În luna septembrie a acestui an, Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov.

Bruneta a oferit detalii despre cei patru copii ai săi. Aceasta a dezvăluit, pentru click.ro, că cei patru copii o susțin în tot ce face, dar o și critică. De asemenea, vedeta a declarat că nu știe dacă vreunul dintre copiii săi o să aleagă aceeași carieră ca ea.

Ce spune Nicoleta Luciu despre cei patru copii ai săi. ”Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile”

”Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modeling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussines-ul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă. Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca”, a explicat Nicoleta Luciu.

”În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: «Bravo! Felicitări!». Zic: «Hopa!». Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”, a adăugat vedeta.