Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce spune Nicoleta Luciu despre cei PATRU copii ai săi. ”Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră”

FOTO. Ce spune Nicoleta Luciu despre cei PATRU copii ai săi. ”Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră”

29 oct. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO. Ce spune Nicoleta Luciu despre cei PATRU copii ai săi. ”Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră”
Galerie Foto 20
Ce spune Nicoleta Luciu despre cei patru copii ai săi

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a oferit amănunte despre cei patru copii pe care îi are din mariajul cu Zdolt Csergo.

Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005..

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”. În luna septembrie a acestui an, Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov.

Bruneta a oferit detalii despre cei patru copii ai săi. Aceasta a dezvăluit, pentru click.ro, că cei patru copii o susțin în tot ce face, dar o și critică. De asemenea, vedeta a declarat că nu știe dacă vreunul dintre copiii săi o să aleagă aceeași carieră ca ea.

Ce spune Nicoleta Luciu despre cei patru copii ai săi. ”Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile”

”Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modeling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussines-ul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă. Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca”, a explicat Nicoleta Luciu.

”În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: «Bravo! Felicitări!». Zic: «Hopa!». Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”, a adăugat vedeta.

Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cum a ajuns un ofițer de informații francez să lucreze direct cu primul-ministru al României?