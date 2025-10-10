Prima pagină » Actualitate » FOTO / Ce spune Pepe despre eventualitatea de a deveni din nou TĂTIC. ”Dacă ar fi să fie doar după mine”

10 oct. 2025, 13:30, Actualitate
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre eventialitatea de a deveni din nou tătic. Artistul are trei copii.

În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo.

În plan personal, Pepe a fost căsătorit prima oară cu Oana Zăvoranu, iar a doua oară cu Raluca Pastramă, din mariajul cu aceasta având două fetițe: Maria și Rosa. În luna iunie 2022, Pepe a devenit tătic pentru a treia oară. Iubita lui Pepe, Yasmine Ody, a născut în data de 7 iunie 2022. Yasmine Ody a adus pe lume un băiețel. În luna iunie 2024, Pepe a făcut nunta cu Yasmine Ody.

Ce spune Pepe despre eventualitatea de a deveni din nou tătic. ”Nu fug de responsabilități”

”Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități”, a declarat Pepe la emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Despre secretul unei familii fericite, artistul a spus:

”Întotdeauna când ai echilibru și dragoste îți merge mult mai bine. Fericirea vine din lucruri mărunte, vine din sprijinul celor dragi, din dragostea membrilor familiei. Din lucrurile frumoase pe care le faci și sunt apreciate de cei care contează”.

