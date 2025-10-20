FOTO. Cea mai SCUMPĂ piesă vestimentară din garderoba Alinei Pușcaș. ”Este vorba de o rochie”

Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit cât costă cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba sa.



Alina Pușcaș a mărturisit, pentru click.ro, că nu obișnuiește să arunce cu banii pe haine. Vedeta a afirmat că mai degrabă ar investi bani în poșete și încălțăminte.

De asemenea, prezentatoarea TV a dezvăluit și cât a costat cel mai scump obiect vestimentar pe care îl are.

Cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba Alinei Pușcaș. ”Este undeva la maxim 1.500 de euro”

”Cred că cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba mea este undeva la maxim 1.500 de euro. Este vorba de o rochie. Dar, în rest să știi că nu prea arunc cu banii pe haine. Mai degrabă consider că gențile sau încălțămintea ar merita mai mulți bani. Aici aș investi mai mulți bani”, a explicat Alina Pușcaș.



”Dar, în ceea ce privește vestimentația nu-mi place să mă duc atât de sus. Trebuie să-mi placă ceva extrem de mult! Îți dai seama, dacă într-o viață de om asta a fost cea mai scumpă piesă a mea, eu zic că nu sunt atât de moartă după piese vestimentare de lux”, a adăugat aceasta.

Alina Pușcaș are trei copii

Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una dintre cele mai urrmărite telenovele românești – ”Narcisa sălbatică”, din anul 2010, unde a interpretat rolul Narcisei Drăghici.

În ceea ce privește viața personală, în anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.