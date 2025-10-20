FOTO. Cea mai SCUMPĂ piesă vestimentară din garderoba Alinei Pușcaș. ”Este vorba de o rochie”

Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit cât costă cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba sa.
Alina Pușcaș a mărturisit, pentru click.ro, că nu obișnuiește să arunce cu banii pe haine. Vedeta a afirmat că mai degrabă ar investi bani în poșete și încălțăminte.
De asemenea, prezentatoarea TV a dezvăluit și cât a costat cel mai scump obiect vestimentar pe care îl are.
”Cred că cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba mea este undeva la maxim 1.500 de euro. Este vorba de o rochie. Dar, în rest să știi că nu prea arunc cu banii pe haine. Mai degrabă consider că gențile sau încălțămintea ar merita mai mulți bani. Aici aș investi mai mulți bani”, a explicat Alina Pușcaș.
”Dar, în ceea ce privește vestimentația nu-mi place să mă duc atât de sus. Trebuie să-mi placă ceva extrem de mult! Îți dai seama, dacă într-o viață de om asta a fost cea mai scumpă piesă a mea, eu zic că nu sunt atât de moartă după piese vestimentare de lux”, a adăugat aceasta.
Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una dintre cele mai urrmărite telenovele românești – ”Narcisa sălbatică”, din anul 2010, unde a interpretat rolul Narcisei Drăghici.
În ceea ce privește viața personală, în anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.