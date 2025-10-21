FOTO. Cu cine ar CONCURA Marius Damian la ”Asia Express”. ”Nu știu dacă aș merge cu soția”

Marius Damian, povestitorul de la ”Asia Express”, a spus cu cine ar participa la show-ul respectiv. ”Nu știu dacă aș merge cu soția” , a mărturisit acesta.

Marius Damian este cunoscut telespectatorilor ca povestitorul de la show-ul ”Asia Express”, transmis de postul de televiziune Antena 1.

Marius Damian este actor, dar și scenarist, dramaturg, caricaturist și pictor. Este căsătorit cu Antoaneta Zaharia, împreună cu care are trei copii – Radu, Ilia și Mina.

Marius Damian a explicat, pentru tvmania.ro, dacă i-ar plăcea să meargă la ”Asia Express” în calitate de concurent și cu cine ar face echipă.

Cu cine ar concura Marius Damian la ”Asia Express”. ”Am mulți doritori”

”Pe vremea tinereții, am fost și autostopist și blatist, deci, am ceva experiență, dar să faci așa ceva în Asia e la ultimul nivel. Nu știu dacă aș merge cu soția, deși mi-ar plăcea numai până la un anumit punct… Mai degrabă, aș lua un prieten. Am mulți doritori, însă de fiecare data le spun: știu, ar fi mișto, dar nu se poate, fiindcă eu sunt povestitor. Care e și mai mișto… Am altfel de competiții, în schimb, la care trebuie să trag tare. Chiar dacă nu se lasă cu amulete și Marele premiu, sunt esențiale pentru mine, iar concurența e foarte ridicată”, a declarat Marius Damian.

Acesta a dezvăluit și cu cu ce suveniruri a venit din ”Asia Express” de-a lungul anilor:

”Am adus multe pălării, să tot fie vreo șaizeci, multe suveniruri, cărți, instrumente de pictură. Evident, multe amintiri, dar și câteva revelații personale. Apropo de desen și pictură, în Columbia și apoi în Bali, am primit două lecții foarte importante pentru devenirea mea. Nu vi le pot împărtăși, pentru că mai bine le voi revela în căutările mele…”.