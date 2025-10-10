FOTO / Cum a ajuns Irina Păcurariu în televiziune. ”Primul ANUNȚ de job găsit de mama într-un ziar”

Irina Păcurariu, în vârstă de 56 de ani, a povestit cum a ajuns în televiziune. Aceasta are în spate o careiră impresionantă.

Irina Păcurariu este realizatoarea emisiunii ”Rețeaua de idoli”, de la Televiziunea Națională. De-a lungul anilor, aceasta a realizat și prezentat numeroase emisiuni TV.

În plan personal, Irina Păcurariu formează o familie alături de Ticu Lăcătușu, primul român care a cucerit Everestul. Au împreună două fetiţe: Ana Carina şi Iris Petra.

Irina Păcurariu a povestit, pentru tvmania.ro, cum a ajuns să lucreze în televiziune în urmă cu ani.

Cum a ajuns Irina Păcurariu în televiziune. ”Am trecut de concurs și am rămas să-mi încerc norocul”

”La început a fost o slujbă. Atât. Primul anunț de job găsit de mama într-un ziar, apărut imediat după ce am terminat facultatea. Venit, văzut, plăcut. Sau ar fi fost simplu să fi fost așa. De fapt, ne-am prezentat vreo 200 de candidați pentru ceva ce era departe de o ofertă de muncă. TVR Iași își căuta doar colaboratori, care să se specializeze eventual din mers. Am trecut de concurs și am rămas să-mi încerc norocul. Abia după vreo 4-5 luni, care atunci au părut o „mică” eternitate, am primit și oferta de a rămâne în echipa studioului. Era în 1993. Nu sunt sigură că visam concret să fac ceva cu adevărat. Suna bine „avocat”, totuși nu până la a mă tenta să încerc o admitere la Drept”, a spus Irina Păcurariu.

”Am tot fost întrebată de ce nu mă reinventez, de ce nu trec la formate mai comerciale, de ce rămân la TVR, de ce continui să fac reportaje „grele”. Răspunsul e simplu: pentru că aici e România pe care o iubesc. Nu cea stridentă, nu cea cosmetizată, ci cea adevărată. Cu durerile ei, cu frumusețea ei, cu tot ce încă nu știm despre noi. M-am născut într-o epocă în care poveștile adevărate nu se spuneau la televizor, ci în șoaptă, la marginea drumului, printre vecini și printre tăceri. Poate de aceea, când am ajuns în fața camerelor de filmat, am știut că nu vreau să fiu acolo pentru lumină, ci pentru umbră — pentru ce nu se vede, ce nu se spune, ce nu se vinde.Am făcut jurnalism într-o perioadă în care România încă învăța să vorbească liber. Și eu, odată cu ea. Am înțeles repede că puterea unui interviu nu stă în întrebările dure, ci în tăcerile dintre ele. Acolo, în secundele acelea fragile, se naște adevărul”, a mai declarat aceasta.