Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Am avut o educație SPARTANĂ”

FOTO. Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Am avut o educație SPARTANĂ”

24 oct. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Am avut o educație SPARTANĂ”
Galerie Foto 15
Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, și-a amintiti de nii copilăriei. Designerul a mărturisit că a avut parte de o educație spartană.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Creatorul de modă și-a amintit de vremurile de altădată. Acesta a povestit, pentru revista Viva, că a avut parte de o copilărie frumoasă, dar în egală măsură și de o educație spartană.

Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie”

”La mine, copilăria a fost frumoasă… altfel. Deși am avut o educație spartană și pe vremea aceea consideram că am cea mai rea mamă din lume – pentru că mă ținea din scurt și nu-mi dădea voie să fac nimic – totuși, datorită bunicilor și pentru că aveam o situație financiară decentă, dacă făceam lucrurile bine, primeam o recompensă. Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie. Aia era, cum s-ar spune, recompensa inversă”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

”În fiecare weekend plecam cu părinții mei la Poiana Brașov și stăteam la un celebru hotel. De un Crăciun, țin minte că am primit un bob – adică o sanie cu trei schiuri – roșu nuanța Ferrari, cu șa lungă, din piele. Am fost fascinat atunci de acest dar. Mergeam și în croaziere vara, chiar dacă eram pe vremea comunismului. A fost o copilărie frumoasă, dar spartană, învățam mult, trebuia să citesc foarte mult, șase-șapte ore pe zi, timpul liber era puțin, două-trei ore mă jucam, dar aici era inclus și sportul. Am făcut atletism de performanță, volei și baschet. Mai puțin fotbal, că nu am fost bun. Mă puneau în poartă, dar nici acolo nu eram în stare de nimic”, a mai povestit designerul.

Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Val de aer polar peste România. Vreme rea și ploi torențiale, cu tunete și fulgere în weekend
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Stresul din familie poate tripla riscul de psoriazis