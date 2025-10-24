FOTO. Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Am avut o educație SPARTANĂ”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, și-a amintiti de nii copilăriei. Designerul a mărturisit că a avut parte de o educație spartană.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Creatorul de modă și-a amintit de vremurile de altădată. Acesta a povestit, pentru revista Viva, că a avut parte de o copilărie frumoasă, dar în egală măsură și de o educație spartană.

Cum a fost copilăria lui Cătălin Botezatu. ”Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie”

”La mine, copilăria a fost frumoasă… altfel. Deși am avut o educație spartană și pe vremea aceea consideram că am cea mai rea mamă din lume – pentru că mă ținea din scurt și nu-mi dădea voie să fac nimic – totuși, datorită bunicilor și pentru că aveam o situație financiară decentă, dacă făceam lucrurile bine, primeam o recompensă. Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie. Aia era, cum s-ar spune, recompensa inversă”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

”În fiecare weekend plecam cu părinții mei la Poiana Brașov și stăteam la un celebru hotel. De un Crăciun, țin minte că am primit un bob – adică o sanie cu trei schiuri – roșu nuanța Ferrari, cu șa lungă, din piele. Am fost fascinat atunci de acest dar. Mergeam și în croaziere vara, chiar dacă eram pe vremea comunismului. A fost o copilărie frumoasă, dar spartană, învățam mult, trebuia să citesc foarte mult, șase-șapte ore pe zi, timpul liber era puțin, două-trei ore mă jucam, dar aici era inclus și sportul. Am făcut atletism de performanță, volei și baschet. Mai puțin fotbal, că nu am fost bun. Mă puneau în poartă, dar nici acolo nu eram în stare de nimic”, a mai povestit designerul.