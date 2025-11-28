FOTO. Cum a trecut Cristina Cepraga peste DIVORȚUL de soțul său. ”Nu cred că îți revii niciodată total după o asemenea lovitură”

Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a reușit să treacă peste separarea de cel care i-a fost soț, James Goodwin, împreună cu care are o fetiță.



Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră ca actriță și regizoare. Acum, aceasta a revenit în România.

Vedeta este mama unei fetițe, Aurora May, din relația cu James Goodwin.

Kitty Cepraga a fost împreună cu James Goodwin timp de cinsprezece ani, dintre care zece ani au fost căsătoriți. Au ajuns la divorț în anul 2021. Despre cum a depășit momentul separării de fostul partener și despre relația pe care o are în prezent acesta cu fiica lor a făcut vedeta declrații pentru revista Viva.

Cum a trecut Cristina Cepraga peste divorțul de soțul său. ”Mulți psihologi compară acest lucru cu un doliu”

”Nu cred că îți revii niciodată total după o asemenea lovitură. Mulți psihologi compară acest lucru cu un doliu, și eu m-am confruntat deja cu cel de după plecarea dintre noi a tatălui meu, așa că, într-adevăr, lipsa figurii de referință masculine în viața mea este destul de adâncă. Te obligă să devii adult, cumva, deși structural am un soi de puritate infantilă destul de acută pentru societatea de azi, mă simt un copil cu un copil superb, de care trebuie să am grijă și să îl protejez”, a spus Cristina Cepraga.

Despre relația pe care fostul său soț o are cu fiica lor, vedeta a explicat:

”Este o relație bună, și asta nu poate decât să mă bucure, pentru că știu și conștientizez cât de importantă este pentru un copil aflat la vârsta preadolescenței, care a trecut prin schimbări profunde – a lăsat în urmă țara în care s-a născut, colegii, prietenii, divorțul părinților, a schimbat țări, locuințe, limbi străine și, mai ales, a trăit pierderea bunicului… Acum, în timp ce îți răspund la interviu, de exemplu, e cu tatăl ei la Roma, în vacanță, la casa ei de-a doua. Evident, însă, că punctul cel mai important din viața ei sunt eu. Mama”.