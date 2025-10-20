Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum își gestionează BANII Andreea Marin. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”

FOTO. Cum își gestionează BANII Andreea Marin. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”

20 oct. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Cum își gestionează BANII Andreea Marin. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”
Galerie Foto 15
Cum își gestionează banii Andreea Marin

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat cum își gestionează banii. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”, a afirmat vedeta.

Andreea Marin a fost prezent la podcastul realizat de Mihai Morar la Chișinău, unde a dezbătut mai multe teme. Printre altele, vedeta a vorbit și despre cum are grijă de finanțele sale.

”Sunt foarte cumpătată. Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată. De exemplu, dacă atunci când eram tânără, ca orice fată, cheluiam pe prostioare, de îmbrăcat, de încălțat, chestii de genul ăsta, acum sunt muuult mai cumpătată. Eu sunt omul care are grijă de lucrurile sale, le păstrez în foarte bune condiții”, a declarat aceasta, potrivit click.ro.

Cum își gestionează banii Andreea Marin. ”Nu mai irosesc banii pe ceea ce am”

”În ultimii doi ani am slăbit 20 de kg. Știi ce bine îmi vin mie hainele de-acum 30 de ani? Le-am păstrat pe cele care, mă rog, care mai sunt purtabile și astăzi. Da, da, da, s-a întors moda, exact. Suntem vintage cu toții. Am și donat destul de mult, dar am haine încă din liceu. Atenție! Și azi îmi vin hainele din liceu. Dacă eu din liceu am haine și dacă gândiți-vă, dacă am 32 de ani de când lucrez în acest domeniu, trebuie să ai niște haine, că trebuie să apari în fața oamenilor, nu? Logic. Dacă ai, dacă ți-ai luat, nu știu, 5 haine pe an, da? Să facem așa o medie, ori 32, socotește de tu. Păi, n-am eu haine cât să mai trăiesc 10 vieți? De ce să dau eu banii pe haine?”, a spus Andreea Marin.


”Deci, ideea e că nu mai, nu mai irosesc banii pe ceea ce am. Apoi, am casă, am masă, am mașină, și banii pe care îi strâng, îi strâng pentru educație. Pentru educația fiicei mele. Să devină un om care să poată să facă mai mult decât am putut eu. Asta îmi doresc. Cred că orice părinte simte nevoia asta. Să investească în copilul lui mai mult decât altcineva a putut investi în el, da? Că au fost alte vremuri pe timpul nostru, cum se spune. Și, investesc și în mine. Îmi place să învăț mereu. Eu și la 80 de ani, dacă o să fiu în putere, eu voi învăța în continuare. (…) Și pe călătorii. Și am încheiat. Îmi place să călătoresc. Da, fără excese. Adică, nu o să mă vezi că eu călătoresc și îmi doresc să stau la, nu știu ce…”, a încheiat aceasta.

Andreea Marin a fost măritată de trei ori

Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

Citește și

RELIGIE Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
12:49
Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
ANALIZĂ Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
12:29
Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
ACTUALITATE O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
12:15
O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
SPORT Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
11:58
Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
RĂZBOI Forțele ruse anunță prin TASS că militarii români luptă în războiul din Ucraina
11:29
Forțele ruse anunță prin TASS că militarii români luptă în războiul din Ucraina
ACTUALITATE Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate
11:22
Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Surse: 6 din 9 judecători CCR ar respinge legea pensiilor magistraților. Toader: Dacă pică pe fond, prevederile nu mai pot fi reluate
Digi24
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
observatornews.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum au scăpat o femeie și bebelușul ei din explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Nimic nu îi poate aduce copilul înapoi, dar Diana Cuciuc vrea dreptate. NU se va opri până nu află cine este VINOVAT de moartea fiicei sale: "Andreea ne veghează, așteaptă și ea să iasă la iveală adevărul!". Nu vrea să rămână totul acoperit de tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Nutriționiștii avertizează: Reducerea carbohidraților poate ajuta la slăbire, dar echilibrul rămâne cheia
ACTUALITATE Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
12:02
Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
ECONOMIE Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români
11:45
Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români
ACTUALITATE Cutremur produs în România, luni, 20 octombrie. Ce INTENSITATE a avut și unde s-a resimțit
11:21
Cutremur produs în România, luni, 20 octombrie. Ce INTENSITATE a avut și unde s-a resimțit
ULTIMA ORĂ Nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată de DNA. ACUZAȚII de luare de mită și extravaganțe în zece sejururi de lux
11:11
Nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată de DNA. ACUZAȚII de luare de mită și extravaganțe în zece sejururi de lux
ACTUALITATE Trump răspunde, de la bordul Air Force One: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”/„Protestele No Kings cred că sunt o glumă”
11:09
Trump răspunde, de la bordul Air Force One: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”/„Protestele No Kings cred că sunt o glumă”
VIDEO Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”
10:47
Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”