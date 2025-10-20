FOTO. Cum își gestionează BANII Andreea Marin. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat cum își gestionează banii. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”, a afirmat vedeta.



Andreea Marin a fost prezent la podcastul realizat de Mihai Morar la Chișinău, unde a dezbătut mai multe teme. Printre altele, vedeta a vorbit și despre cum are grijă de finanțele sale.

”Sunt foarte cumpătată. Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată. De exemplu, dacă atunci când eram tânără, ca orice fată, cheluiam pe prostioare, de îmbrăcat, de încălțat, chestii de genul ăsta, acum sunt muuult mai cumpătată. Eu sunt omul care are grijă de lucrurile sale, le păstrez în foarte bune condiții”, a declarat aceasta, potrivit click.ro.

Cum își gestionează banii Andreea Marin. ”Nu mai irosesc banii pe ceea ce am”

”În ultimii doi ani am slăbit 20 de kg. Știi ce bine îmi vin mie hainele de-acum 30 de ani? Le-am păstrat pe cele care, mă rog, care mai sunt purtabile și astăzi. Da, da, da, s-a întors moda, exact. Suntem vintage cu toții. Am și donat destul de mult, dar am haine încă din liceu. Atenție! Și azi îmi vin hainele din liceu. Dacă eu din liceu am haine și dacă gândiți-vă, dacă am 32 de ani de când lucrez în acest domeniu, trebuie să ai niște haine, că trebuie să apari în fața oamenilor, nu? Logic. Dacă ai, dacă ți-ai luat, nu știu, 5 haine pe an, da? Să facem așa o medie, ori 32, socotește de tu. Păi, n-am eu haine cât să mai trăiesc 10 vieți? De ce să dau eu banii pe haine?”, a spus Andreea Marin.



”Deci, ideea e că nu mai, nu mai irosesc banii pe ceea ce am. Apoi, am casă, am masă, am mașină, și banii pe care îi strâng, îi strâng pentru educație. Pentru educația fiicei mele. Să devină un om care să poată să facă mai mult decât am putut eu. Asta îmi doresc. Cred că orice părinte simte nevoia asta. Să investească în copilul lui mai mult decât altcineva a putut investi în el, da? Că au fost alte vremuri pe timpul nostru, cum se spune. Și, investesc și în mine. Îmi place să învăț mereu. Eu și la 80 de ani, dacă o să fiu în putere, eu voi învăța în continuare. (…) Și pe călătorii. Și am încheiat. Îmi place să călătoresc. Da, fără excese. Adică, nu o să mă vezi că eu călătoresc și îmi doresc să stau la, nu știu ce…”, a încheiat aceasta.

Andreea Marin a fost măritată de trei ori

Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.