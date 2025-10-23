FOTO. Cum își păstrează VOCEA Mihai Trăistariu. ”Chiar dacă simți că-ți arde gâtul”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a explicat ce face pentru a-și întreține vocea și pentru a nu avea probleme cu corzile vocale.



Mihai Trăistariu are una dintre cele mai bune voci masculine din industria muzicală. Acesta explicat, pentru click.ro, la ce trucuri apelează pentru a nu avea probleme cu corzile vocale.

”Ceapa e indicată. Dacă vrei să cânți super, mănânci o ceapă seara, chiar dacă simți că-ți arde gâtul. Apoi ai o voce cristal, perfectă pentru concursuri. Bune sunt și usturoiul și ardeiul iute. Nu trebuie să-ți înveți gâtul cu mari restricții, mai mănânci și câte o înghețată. Când mă înscriam la Eurovision, mai făceam niște aerosoli, ca să fiu sigur că vocea e cristal”, a spus Mihai Trăistariu.



”La concertele prin țară, mai merge și câte o răgușeală sau să-ți mai scape vocea. Pentru mine, gerul este însă marele dușman al vocii. Iarna, de Crăciun, când știu că trebuie să cânt afară, la minus 10 grade, e catastrofă, mi-e groază. Într-un an, am avut de susținut recitaluri în 44 de localități. După 20, eram varză, am cântat răgușit, de-abia mai aveam voce”, a adăugat artistul.

Mihai Trăistariu, o carieră de succes

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90., după care a urmat o carieră solo.