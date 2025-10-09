FOTO / Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească. ”Aveam 148 de KILOGRAME”

Chef Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit cum s-a decis să slăbească. Bucătarul ajunsese să cântărească 18 de kilograme.
Cătălin Scărlătescu este cunoscut publicului din România din postura de jurat la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. Celebrul bucătar și cei doi colegi ai săi , chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, au renunțat după ani de zile la ”Chefi la cuțite” și din toamna anului 2024 sunt jurați la show-ul culinar ”MasterChef”, difuzat de postul de televiziune Pro TV.
Chef Cătălin Scărlătescu a povestit, într-un interviu pentru Libertatea, care a fost momentul în care a decis că e cazul să treacă printr-o schimbare de look și să scape de kilogramele în plus. Totul s-a întâmplat în urma unei petreceri.
”Pe vremuri, când aveam 148 de kilograme, un prieten din gașca mea, într-o zi mi-a zis: «Băi, gata, e petrecere». Perfect! Și am stat 12 ore la masă. Și a adus o găleată… Și ce băgam eu în gură, băga și el în găleată”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.
”Și după două găleți și jumătate, am zis: «Băi, gata»! Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol! Nu m-am cântărit niciodată. Și am zis: «Bă, nene, gata! Din momentul ăsta trebuie să iau o decizie, că nu se mai poate». A fost greu”, a mai spus acesta.