Prima pagină » Actualitate » FOTO / Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească. ”Aveam 148 de KILOGRAME”

FOTO / Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească. ”Aveam 148 de KILOGRAME”

09 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO / Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească. ”Aveam 148 de KILOGRAME”
Galerie Foto 24
Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească

Chef Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit cum s-a decis să slăbească. Bucătarul ajunsese să cântărească 18 de kilograme.

Cătălin Scărlătescu este cunoscut publicului din România din postura de jurat la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1.  Celebrul bucătar și cei doi colegi ai săi , chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, au renunțat după ani de zile la ”Chefi la cuțite” și din toamna anului 2024 sunt jurați la show-ul culinar ”MasterChef”, difuzat de postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, chef Cătălin Scărlătescu a formt un cuplu cu Doina Teodoru. Cei doi au participat împreună la emisiunea ”America Express”, care a fost difuzată la postul de televiziune Antena 1. Anul acesta, cei doi s-au separat.

Chef Cătălin Scărlătescu a povestit, într-un interviu pentru Libertatea, care a fost momentul în care a decis că e cazul să treacă printr-o schimbare de look și să scape de kilogramele în plus. Totul s-a întâmplat în urma unei petreceri.

Cum s-a decis chef Cătălin Scărlătescu să slăbească. ”Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol”

”Pe vremuri, când aveam 148 de kilograme, un prieten din gașca mea, într-o zi mi-a zis: «Băi, gata, e petrecere». Perfect! Și am stat 12 ore la masă. Și a adus o găleată… Și ce băgam eu în gură, băga și el în găleată”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.

”Și după două găleți și jumătate, am zis: «Băi, gata»! Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol! Nu m-am cântărit niciodată. Și am zis: «Bă, nene, gata! Din momentul ăsta trebuie să iau o decizie, că nu se mai poate». A fost greu”, a mai spus acesta.

Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al ceasurilor din lume