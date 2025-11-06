Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum se înțelege Alina Crișan cu fostele colege din A.S.I.A. ”Nu pot spune că avem o RELAȚIE de prietenie”

06 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Cum se înțelege Alina Crișan cu fostele colege din A.S.I.A.

Alina Crișan, în vârstă de 41 de ani, a spus în ce relații a rămas cu fostele sale colege din trupa A.S.I.A., alături de care a cunoscut celebritatea.

Alina Crișan a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, când a ajuns să cânte în formația A.S.I.A, în urma unui concurs. Ulterior, blonda a colaborat cu trupa Direcția 5, iar acum a decis să opteze pentru o carieră solo.

Alina Crișan și-a amintit de perioada în care făcea parte din trupa A.S.I.A. și a dezvăluit, pentru click.ro, și în ce relații a rămas cu fostele sale colege – Irina Nicolae, Anca Neacșu și Sorana Darclee.

Cum se înțelege Alina Crișan cu fostele colege din A.S.I.A. ”Am păstrat o legătură normală și frumoasă”

”Da, a fost o perioadă foarte frumoasă, începutul carierei mele, plină de emoție și de descoperiri. Nu aveam bodyguarzi, în mod constant, nu eram chiar în extrema aceea, dar la evenimentele foarte mari cred că aveam, da. (…) Țin minte că era o energie uriașă peste tot, oamenii ne primeau cu entuziasm. Ingrid Vlasov ne-a creat costumele, iar Mihai Albu, încălțămintea. În perioada aceea, cu siguranță primeam foarte multe scrisori, pentru că pe atunci nu exista toată nebunia cu social media. Era o altă lume, oamenii chiar își luau timp să scrie de mână. Dar a trecut atât de mult timp încât nu-mi mai amintesc exact vreuna anume”, a povestit Alina Crișan.

”Nu am plecat din trupă, pur și simplu am decis toate că era momentul să ne oprim. A fost o decizie de comun acord, luată de noi, fetele. Nu mai fac parte din formula actuală. În perioada în care s-au reunit, eu făceam parte din trupa Direcția 5. Eram semnată cu băieții și nu aveam cum să renunț la un proiect din care făceam parte de zece ani, ca să mă întorc la A.S.I.A. Am păstrat o legătură normală și frumoasă, dar nu pot spune că avem o relație de prietenie, ci una firească, de foste colege”, a mai spus artista.

