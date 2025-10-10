Prima pagină » Actualitate » FOTO / Cum se înțelege Ștefan Stan cu fosta soție. ”Avem o CONVENȚIE la nivel personal”

10 oct. 2025, 15:30, Actualitate
Galerie Foto 21
Cântărețul Ștefan Stan, în vârstă de 48 de ani, a spus cum se înțelege cu fosta sa soție, Simona, femeia împreună cu care are două fetițe.

Ștefan Stan este cunoscut publicului larg ca primul câștigător de la emisiunea ”Vocea României”.

În plan personal, Ștefan Stan s-a cununat civil în anul 2019 cu Simona. Cei doi au împreună două fetițe – Elif Maria și Mira Maria. Artistul și cea care i-a fost parteneră de viață s-au separat în anul 2023. Despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție a făcut declarații Ștefan Stan la emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Cum se înțelege Ștefan Stan cu fosta soție. ”Am să o respect de la Dumnezeu până înapoi și orice pentru ea”

”Am divorțat pentru că nu ne-am mai înțeles. Nu am mai regăsit lucruri. Sunt prezent în viața lor mereu, nu lipsesc nicio secundă (n.r. în viața fetițelor). Nu stau în Germania, stau în România, doar că fac naveta. Avem o afacere acolo, de care se ocupă ea (n.r. fosta soție). (…) Avem o convenție la nivel personal, nu e secret pentru nimeni: eu dacă sunt cu cineva, sunt cu cineva și nu știe nimeni, nici măcar copiii mei, iar ea la fel. Copiii mei nu văd nimic altceva decât mama și tata. În momentul de față nu e cazul nici pentru mine, nici pentru ea”, a declarat Ștefan Stan, potrivit spynews.ro.

”Noi comunicăm în continuare. Pentru mine, în sufletul meu rămâne soția mea, iar eu soțul ei, e mama copiilor mei. Am să o respect de la Dumnezeu până înapoi și orice pentru ea. (…) Nu ne întâlnim în varianta intimă, ne îmbrățișăm când ne vedem, dar nu ne mai pupăm. Nu știu dacă are pe cineva, ea nu știe dacă am pe cineva. Știm că amândoi putem face lucrul acesta oricând. (…) Eu o iubesc și ea mă iubește, ne iubim. Dar iubirea pe care o definim noi nu este cea generală. E cea normală și logică. Iubirea înseamnă încredere și respect”, a adăugat artistul.

