FOTO. Cum se menține în formă Mariana Ionescu. ”SECRETUL este păpica mai puțină”

07 nov. 2025, 13:30, Actualitate
Cântăreața de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu , în vârstă de 56 de ani, a explicat cum face pentru a se menține în formă.

Mariana Ionescu Căpitănescu este o apreciată interpretă de folclor din zona Olteniei. Este căsătorită cu Dan Căpitănescu și are doi copii – Anthony și Tara Maria.

Artista este foarte atentă la imaginea sa, astfel că acordă importanță sportului și alimentației.

Cum se menține în formă Mariana Ionescu. ”Fac și aerobic pentru că trebuie să îmi păstrez mobilitatea”

”Când am timp mai merg și la sală, alerg în parc pentru că vreau să mă mențin în formă. Atât de mult m-am obișnuit cu recreerea asta în parc, merg la pas grăbit și mai și alerg, încât dacă nu ies în parc două-trei zile, îmi lipsește foarte mult. Fac și aerobic pentru că trebuie să îmi păstrez mobilitatea iar secretul este păpica mai puțină, mănânc mai puțin”, a declarat Mariana Ionescu pentru click.ro.

Artista adoră să schieze, iar iarna aceasta va merge în vacanță în Franța și Elveția:

”Nu mai este un secret că mie îmi place foarte mult să schiez. Schiez de 20 și ceva de ani și voi merge într-o vacanță în Franța, acolo unde voi schia, în Franța și Elveția. Nu am fost niciodată să schiez acolo de aceea bucuria este și mai mare pentru că voi merge tot cu prietenii mei. Am un grup de 20 de schiori și în iarnă această asta este deplasarea care mă bucură cel mai mult. Îmi place foarte mult să stau pe vârful muntelui și să îmi iau ozonul necesar pentru că plămânii mei sunt foarte solicitați pe cântat și au și ei nevoie de o relaxare. Este ca o cură pentru mine să stau în vârful muntelui și să schiez. Nu contează că e vremea bună sau vreme rea, am schiat și pe ninsoare. Asta este cea mai mare bucurie pe partea cu vacanțele”.

