FOTO. Cornelia Rednic face EFORTURI pentru siluetă. ”A fost întotdeauna o problemă să slăbesc”

Cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic a mărturisit că face eforturi pentru a-și menține silueta, dat fiind că este foarte poftiioasă.

Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 de ani.

Cornelia Rednic este foarte atentă la imaginea sa și la modul în care se prezintă. Arată foarte bine, dar recunoaște că îi este greu să-și mențină silueta pentru că nu se poate abține de la mâncarea bună.

Cornelia Rednic face eforturi pentru siluetă. ”În neamul nostru toate femeile sunt gospodine și ne place să gătim mult și bine și din cauza asta este mai greu să mă abțin”

”Nu e simplu să te menții în formă, mai ales atunci când deja ai 50 de ani, dar se poate cu efort. Pentru mine a fost întotdeauna o problemă să slăbesc, și asta pentru că sunt pofticioasă și în neamul nostru toate femeile sunt gospodine și ne place să gătim mult și bine și din cauza asta este mai greu să mă abțin”, a mărturisit Cornelia Rednic pentru click.ro.

”Nu prea am avut timp de sală în ultima perioadă. Obișnuiam să merg mult pe jos și făceam cam 15 kilometri pe zi, de două, maxim 3 ori pe săptămână. În ultimele săptămâni am fost mai mult plecați de acasă și nu am reușit să mai fac mișcare”, a adăugat artista.