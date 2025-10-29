Prima pagină » Actualitate » FOTO. De ce a devenit Paula Seling VEGETARIANĂ. ”Cauza esențială aceasta a fost”

29 oct. 2025, 15:30, Actualitate
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care a devenit vegetariană și care este regimul ei.  

În urmă cu mulți ani, din anul 2011, paula Seling a decis să devină vegetariană. Mare iubitoare de animale, artista a decis să nu mai consume alimente de origine animală.

”Cauza esențială aceasta a fost. A fost o modalitate de protest. Personal nu am nicio intenție de a convinge pe nimeni de nimic. Pur și simplu este decizia mea să nu mai particip la felul în care industria alimentară și producția noastră de produse animale tratează animalele. A fost o decizie personală”, a declarat Paula Seling pentru revista Viva.

”Nu mănânc carne din anul 2011 și mă simt foarte bine așa. Nu consum nimic de origine animală și mă simt foarte bine așa. Nu consum nici ouă, nici brânză, nici… nimic. (…) Eu privesc produsele animale ca decor. Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”, a explicat artista.


Întrebată cu ce anume a înlocuit produsele de origine animală, vedeta a răspuns:

”Sunt foarte multe produse, mai nou, pe piață, care pot să te ajute să ai o dietă echilibrată. Sigur, suplimentând cu B12 și având grijă la carențele de D3”.

Paula Seling, o carieră de succes

Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este una dintre cele mai apreciate voci feminine de pe scena artistică din țara noastră.

Împreună cu interpretul Ovi, Paula Seling a reprezentat România la Eurovision 2010, unde au ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a.

