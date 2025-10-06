FOTO / De ce și-a dat Gabriela Cristea DEMISIA de la TV. ”Eu nu am putut să accept”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care a hotărât să renunțe la televiziune.



La începutul acestui an, Gabriela Cristea a anunțat că renunță la colaborarea cu Antena, acolo unde modera show-ul matrimonial ”Mireasa”.

Prezentă recent la emisiunea ”La Măruță”, de la postul de televiziune Pro TV, vedeta a explicat care a fost motivul pentru care a hotărât să renunțe la TV. Totul a fost legat de cele două fetițe ale sale.

De ce și-a dat Gabriela Cristea demisia de la TV. ”Am plecat eu plângând la serviciu și am zis «gata, până aici a fost!» și am luat decizia”

„Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj. Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis «mama, plec», iar ele s-au întors și au spus «bine, pa», iar eu mi-am spus că am pierdut lupta și nu vreau să pierd cu totul, nu vreau să pierd războiul. Atunci mi s-a părut dureros pentru că, dacă înainte știam că ele sunt acolo și știu că eu sunt prezentă, în momentul în care ele au spus «bine, pa»… eu nu am putut să accept… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis «gata, până aici a fost!» și am luat decizia. Mi-am terminat contractul, pentru că nu am vrut să las contractul neterminat, eu sunt un om parolist, dacă am promis ceva, eu fac”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit click.ro.

Despre o eventuală revenire pe micile ecrane, vedeta a spus: ”Nu m-aș mai întoarce la un program zi de zi”.

Gabriela Cristea, la al doilea mariaj

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Vedeta a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader, în perioada 2008-2013. Marcel Toader a încetat din viață în anul 2019.