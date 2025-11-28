Prima pagină » Actualitate » FOTO. De la ce pornesc discuțiile între Irina și Răzvan Fodor. ”Sunt moldoveancă de aia APRIGĂ”

28 nov. 2025, 17:30, Actualitate
De la ce pornesc discuțiile între Irina și Răzvan Fodor

Irina Fodor  a  mărturisit de la ce pornesc discuțiile în contradictoriu dintre ei și partenerul său de viață, Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 17 ani, iar de peste 15 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor a dezvăluit, pentru click.ro, de la ce pronesc micile certuri între a și cel care îi este partener de viață.

De la ce pornesc discuțiile între Irina și Răzvan Fodor. ”Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”

”Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă. Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține. Mă apucă: > Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a mărturisit Irina Fodor.

”Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii… Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: >

Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: > Dacă răspunsul este >, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai spus vedeta.

