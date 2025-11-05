FOTO. Declarația categorică a Ioanei Ginghină. ”Dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele ALTUL”

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani,este foarte sigură de feminitatea ei și de faptul că știe exact ce vrea.



Ioana Ginghină a fost căsătorită de două ori, Prima oară, vedeta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol.

De curând, Ioana Ginghină a postat în mediul online un filmuleț în care dansează senzual pe tocuri, în urma căruia mulți au lăudat-o, dar au existat și voci care au criticat-o. Vedeta a spus, pentru click.ro, că este foarte sigură pe ea când vine vorba de feminitate. În plus, a afirmat că dacă ar fi să ajungă la divorț și-ar găsi un alt soț mai repede decât cele care o critică.