FOTO. Declarația categorică a Ioanei Ginghină. ”Dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele ALTUL”

05 nov. 2025, 13:30, Actualitate
Declarația categorică a Ioanei Ginghină
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani,este foarte sigură de feminitatea ei și de faptul că știe exact ce vrea.

Ioana Ginghină  a fost căsătorită de două ori, Prima oară, vedeta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol.
După separarea de actorul Alexandru Papadopol, împreună cu care are o fată pe nume Ruxandra, Ioana Ginghină a început o relație cu Cristi Pitulice. Înainte de a fi împreună cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină s-a iubit cu Cove, la începutul anilor 2000.  Relația Ioanei Ginghină cu Cove a durat un an.  În data de 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice.
De curând, Ioana Ginghină a postat în mediul online un filmuleț în care dansează senzual pe tocuri, în urma căruia mulți au lăudat-o, dar au existat și voci care au criticat-o. Vedeta a spus, pentru click.ro, că este foarte sigură pe ea când vine vorba de feminitate. În plus, a afirmat că dacă ar fi să ajungă la divorț și-ar găsi un alt soț mai repede decât cele care o critică.

Declarația categorică a Ioanei Ginghină. ”Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei”

”Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: ”Doamne, eu am 30 de ani, sunt frumoasă, sunt încă în putere și eu nu mi-am găsit nici un bărbat și pe asta au cerut-o trei de nevastă!”. Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea!”, a declarat actrița.

”Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul! Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău”,a adăugat aceasta.

 

