FOTO. Declarația categorică a Ioanei Ginghină. ”Dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele ALTUL”

”Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: ”Doamne, eu am 30 de ani, sunt frumoasă, sunt încă în putere și eu nu mi-am găsit nici un bărbat și pe asta au cerut-o trei de nevastă!”. Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea!”, a declarat actrița.
”Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul! Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău”,a adăugat aceasta.