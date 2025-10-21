FOTO. Denise Rifai și-a spus PĂREREA despre vedete din showbiz, dar și politicieni. Pe cine o crede ”prea teatrală”

Denise Rifai și-a spus părerea, la un podcast, despre două vedete din showbiz, dar și despre trei politicieni din țară și străinătate.



Denise Rifai prezintă emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la postul de televiziune Kanal D. De când a început emisiunea respectivă, Denise Rifai a avut invitați din diverse domenii, de la politică la medicină și showbiz. La emisiunea pe care o moderează la Kanal D, Denise Rifai poartă doar ținute de culoare neagră. Denise Rifai a lucrat anterior la postul de televiziune Realitatea.

Moderatoarea TV a fost invitată la podcastul ”The News Man România”, unde a răspuns la câteva întrebări. Aceasta a fost pusă să spună câte o calitate, dar și câte un defect pentru două vedete de televiziune din România și trei politicieni extrem de cunoscuți.

Denise Rifai și-a spus părerea despre vedete din showbiz, dar și politicieni. Ce a spus despre Traian Băsescu

”Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”, a spus despre calitățile Andreei Marin, potrivit revistei Unica. Despre defectul vedetei a comentat: ”Prea teatrală”.

De asemenea, Denise Rifai a vorbit și despre Teo Trandafir: ”La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”.



Părerea lui Denise Rifai despre Traian Băsescu a fost: ”Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească. Prea personal (n.r. ca defect)”.

”Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”, a comentat Denise Rifai despre Donald Trump.

Despre Volodimir Zelenski, moderatoarea de la Kanal D a afirmat că este foarte talentat în „rolul pe care îl joacă”.