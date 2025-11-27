FOTO. Eugenia Șerban a avut de tras din cauza unui fan. ”Erau scrisori chiar și de AMENINȚARE, că eu voi fi a lui și doar a lui”

Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu neplăceri din cauza unui admirator care făcuse o obsesie pentru ea.
Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. Băiatul vedetei se luptă cu dependența de substanțe interzise de mai bine de 15 ani.
De-a lungul anilor, Eugenia Șerban a făcut furori cu frumusețea sa. Artista a povestit, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, ce a pățit, în urmă cu ani, din cauza unui admirator obsedat de ea.
”Unul dintre fanii care au fost mai «habotnici» în acea perioadă mă urmărea peste tot. A aflat și adresa părinților mei și da, mă căuta la tata la ușă, lăsa tot felul de cadouri… cu tot felul de însemnătate, unul mai ciudat decât celălalt. Până într-o zi când l-a prins tata la ușă când lăsa un alt cadou. Din momentul acela nu a mai apărut… Erau scrisori chiar și de amenințare, că eu voi fi a lui și doar a lui. Eu nici măcar nu știam cum arăta. Te sperii puțin”, a detaliat Eugenia Șerban, citată de click.ro.
Despre frumusețe, actrița a comentat:
”Frumusețea, după cum am spus, e greu de purtat, pentru că majoritatea bărbaților au impresia că dacă eși frumoasă trebuie neapărat să fii și proastă. Când ești tânăr, e greu să demonstrezi și da, lupți de 10 ori, față de o femeie, care, poate nu a fost înzestrată cu aceeași frumusețe, că dincolo de un chip frumos este și o minte bună. Acum îmi e mult mai ușor. În anii care au trecut mi-am demonstrat că nu sunt doar o femeie frumoasă, dar atunci, la început, a fost greu”.