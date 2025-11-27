Prima pagină » Actualitate » FOTO. Eugenia Șerban a avut de tras din cauza unui fan. ”Erau scrisori chiar și de AMENINȚARE, că eu voi fi a lui și doar a lui”

27 nov. 2025, 13:30, Actualitate
Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu neplăceri din cauza unui admirator care făcuse o obsesie pentru ea.

Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. Băiatul vedetei se luptă cu dependența de substanțe interzise de mai bine de 15 ani.

De-a lungul anilor, Eugenia Șerban a făcut furori cu frumusețea sa. Artista a povestit, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, ce a pățit, în urmă cu ani, din cauza unui admirator obsedat de ea.

Eugenia Șerban a avut de tras din cauza unui fan. ”Lăsa tot felul de cadouri… cu tot felul de însemnătate, unul mai ciudat decât celălalt”

”Unul dintre fanii care au fost mai «habotnici» în acea perioadă mă urmărea peste tot. A aflat și adresa părinților mei și da, mă căuta la tata la ușă, lăsa tot felul de cadouri… cu tot felul de însemnătate, unul mai ciudat decât celălalt. Până într-o zi când l-a prins tata la ușă când lăsa un alt cadou. Din momentul acela nu a mai apărut… Erau scrisori chiar și de amenințare, că eu voi fi a lui și doar a lui. Eu nici măcar nu știam cum arăta. Te sperii puțin”, a detaliat Eugenia Șerban, citată de click.ro.

Despre frumusețe, actrița a comentat:

”Frumusețea, după cum am spus, e greu de purtat, pentru că majoritatea bărbaților au impresia că dacă eși frumoasă trebuie neapărat să fii și proastă. Când ești tânăr, e greu să demonstrezi și da, lupți de 10 ori, față de o femeie, care, poate nu a fost înzestrată cu aceeași frumusețe, că dincolo de un chip frumos este și o minte bună. Acum îmi e mult mai ușor. În anii care au trecut mi-am demonstrat că nu sunt doar o femeie frumoasă, dar atunci, la început, a fost greu”.

