FOTO / Eugenia Șerban, despre LUPTA cu cancerul. ”M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment”

Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 55 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre lupta sa cu cancerul, boală pe care a reușit să o învingă.



Artista a trecut prin momente grele în urmă cu ceva timp, după ce a fost diagnosticată cu cancer, boală pe care a reușit să o învingă. Aceasta fost diagnosticată cu două forme de cancer – ginecologic și la sân – într-un singur an. Despre acea perioadă și despre momentele dificile prin care a trecut a făcut artista declarații pentru revista Avantaje.

Eugenia Șerban, despre lupta cu cancerul. ”Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele”

Eugenia Șerban a explicat ce sentimente au încercat-o în momentul în care a aflat diagnosticul:

”Primul sentiment a fost o combinație de șoc și confuzie. M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment. Era un cumul de întrebări, frică și teama de necunoscut. Când am realizat gravitatea situației, am simțit că trebuie să găsesc puterea de a lupta. (…) În acea zi am încercat să mă organizez mental și să ies din starea de șoc. Am început să caut informații care sunt următorii pași – de la investigații imagistice la tot ce urmează după”.



”Una dintre cele mai mari provocări a fost să fac față oboselii și efectelor secundare devastatoare ale tratamentului. Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele. Familia mi-a fost alături, anumiți prieteni au dispărut pe parcursul tratamentului, altii au rămas lângă mine. Este o perioada care îți redefinește prioritățile și vine cu multe conștientizări personale, care pot ajuta în a-ți reașeza viata pe baze autentice și realiste. (…) Am încercat să îmi ascult corpul, să îi ofer odihna de care avea nevoie și o starea mentală pozitivă. Am adoptat o alimentație sănătoasă, am învățat să mă bucur de fiecare lucru, de fiecare raza de soare, de fiecare zi câștigată. M-am luptat cu mine pentru ca dorința de viață a fost mai puternică decât orice”, a mai mărturisit actrița.

”Sigur că am avut momente de teamă, dar am învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de fiecare zi în parte. Am realizat că îngrijorarea nu mă ajută și că este mai bine să îmi concentrez energia asupra activităților care contează pentru mine sau pentru cei din jurul meu. Și să fim serioși, am fost „cea mai frumoasă cheală pe care am cunoscut-o vreodată””, a încheiat aceasta.