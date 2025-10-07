Prima pagină » Actualitate » FOTO / Eugenia Șerban, despre LUPTA cu cancerul. ”M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment”

FOTO / Eugenia Șerban, despre LUPTA cu cancerul. ”M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment”

07 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO / Eugenia Șerban, despre LUPTA cu cancerul. ”M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment”
Galerie Foto 20
Eugenia Șerban, despre lupta cu cancerul

Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 55 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre lupta sa cu cancerul, boală pe care a reușit să o învingă.

Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. Băiatul vedetei se luptă cu dependența de substanțe interzise de mai bine de 15 ani

Artista a trecut prin momente grele în urmă cu ceva timp, după ce a fost diagnosticată cu cancer, boală pe care a reușit să o învingă. Aceasta fost diagnosticată cu două forme de cancer – ginecologic și la sân – într-un singur an.  Despre acea perioadă și despre momentele dificile prin care a trecut a făcut artista declarații pentru revista Avantaje.

Eugenia Șerban, despre lupta cu cancerul. ”Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele”

Eugenia Șerban a explicat ce sentimente au încercat-o în momentul în care a aflat diagnosticul:

”Primul sentiment a fost o combinație de șoc și confuzie. M-am simțit copleșită, ca și cum mi s-ar fi prăbușit lumea în acel moment. Era un cumul de întrebări, frică și teama de necunoscut. Când am realizat gravitatea situației, am simțit că trebuie să găsesc puterea de a lupta. (…) În acea zi am încercat să mă organizez mental și să ies din starea de șoc. Am început să caut informații care sunt următorii pași – de la investigații imagistice la tot ce urmează după”.


”Una dintre cele mai mari provocări a fost să fac față oboselii și efectelor secundare devastatoare ale tratamentului. Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele. Familia mi-a fost alături, anumiți prieteni au dispărut pe parcursul tratamentului, altii au rămas lângă mine. Este o perioada care îți redefinește prioritățile și vine cu multe conștientizări personale, care pot ajuta în a-ți reașeza viata pe baze autentice și realiste. (…) Am încercat să îmi ascult corpul, să îi ofer odihna de care avea nevoie și o starea mentală pozitivă. Am adoptat o alimentație sănătoasă, am învățat să mă bucur de fiecare lucru, de fiecare raza de soare, de fiecare zi câștigată. M-am luptat cu mine pentru ca dorința de viață a fost mai puternică decât orice”, a mai mărturisit actrița.

”Sigur că am avut momente de teamă, dar am învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de fiecare zi în parte. Am realizat că îngrijorarea nu mă ajută și că este mai bine să îmi concentrez energia asupra activităților care contează pentru mine sau pentru cei din jurul meu. Și să fim serioși, am fost „cea mai frumoasă cheală pe care am cunoscut-o vreodată””, a încheiat aceasta.

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului
EXTERNE Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
16:42
Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
POLITICĂ Din cauza codului roşu de ploi, SNSPA suspendă cursurile de miercuri, cu prezenţă fizică. Activităţile didactice se vor muta în online
16:19
Din cauza codului roşu de ploi, SNSPA suspendă cursurile de miercuri, cu prezenţă fizică. Activităţile didactice se vor muta în online
AI AFLAT! „La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
16:12
„La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
JUSTIȚIE Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
16:09
Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
VIDEO Consilierii președintelui și aburii puterii. Doru Bușcu: „Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”
16:07
Consilierii președintelui și aburii puterii. Doru Bușcu: „Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”