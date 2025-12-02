Fata cea mare a lui Liviu Vârciu e singură. Ce fel de iubit își dorește

Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu, nu are o relație de cuplu în prezent. Aceasta a explicat ce fel de calități ar trebui să aibă un potențial iubit.



Liviu Vârciu a cunoscut succesul pe vremea când cânta în trupa L.A. Liviu a înființat, în anul 1998, împreună cu Aurelian Ciocan trupa L.A. după care l-au cooptat în acest proiect muzical și pe Adrian Zainea. Formația s-a destrămat în anul 2005.

În plan personal, cântărețul Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a treia oară în anul 2020. Partenera lui de viață, Anda Călin, a adus pe lume un băiețel care a primit numele Matei. Acesta este cel de-al doilea copil al cuplului. Artistul fost căsătorit cu fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestrițu. Liviu Vârciu mai are are două fete: Carmina, din relația cu Amy Teiceanu, și Anastasia, din relația cu Anda Călin.

Carmina are 22 de ani și este o tânără extrem de atrăgătoare, însă în prezent nu are o relație de cuplu. Fata lui Liviu Vârciu a explicat, pentru click.ro, care este motivul, dar și ce calități ar trebui să aibă un potențial iubit.

Fata cea mare a lui Liviu Vârciu e singură. ”Nu mă interesează statutul social și portofelul, trebuie să fie sincer, onest și să mă iubească”

”Pauză cu dragostea! Am prea multe lucruri de făcut pe care mi le-am promis eu mie de când m-am mutat la București și am pus dragostea pe pauză, pentru că nu am timp de asta acum și în momentul de față cred că m-ar împiedica să fac anumite lucruri pe care mi le-am propus. Am decis să mă focusez acum pe carieră. Apoi, am timp de dragoste, copii, dacă e, familie etc.”, a declarat Carmina.

”Nu-mi face cu ochiul ceva foarte ușor, trebuie să simt eu că există chimie. Nu mă interesează statutul social și portofelul, trebuie să fie sincer, onest și să mă iubească. Când o să fie o să fie, dragostea mai poate să aștepte. Deocamdată îmi doresc să fac ceea ce mi-am propus pe plan profesional și să fiu sănătoasă”, a mai spus fata cea mare a lui Liviu Vârciu.