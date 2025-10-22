FOTO. Gabriela Cristea, despre lupta cu KILOGRAMELE. ”Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu kilogramele, dar și despre comentariile mai puțin plăcute de care a avut parte din acest motiv.

Gabriela Critea a fost invitată de curând la podcastul realizat de Căttălin Măruță, unde, printre altele, a abordat și tema kilogramelor în plus.

Vedeta a explicat că oscilațiile în ceea ce privește greutatea au fost cauzate de o perioadă mai dificilă prin care a trecut, și anume pandemia. De asemenea, aceasta a vorbit și despre criticile din medicul online referitor la aspectul ei fizic.

Gabriela Cristea, despre lupta cu kilogramele. ”Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc”

”Eu, de exemplu, acum mănânc foarte puțin. (…) Eu fac exerciții foarte multe, că nu trebuie să mănânci cât ai în farfurie. La exterior este o presiune, pentru că o pun ei. Depinde cum tratezi tu situația. Eu știu foarte bine cine sunt. Oricum, acum am pierdut destul de multe kilograme și sunt în proces de a pierde”, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit click.ro.

”Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a adăugat aceasta.

”Am intrat la premenopauză și am început să am niște probleme fiziologice nasoale. Pe lângă faptul că aveam bufeuri, nu mai puteam să respir, nu mai puteam să dorm. Și tensiunea… începusem să am probleme și cu tensiunea. Am lucrat la mental, că acolo este treaba. Mănânc foarte puțin, maximum de două ori pe zi, dacă simt nevoia. Dacă nu simt nevoia, nu mănânc. (…) Știi de câte ori am schimbat bateriile la cântar? (…) Am înțeles că oamenii nu mă plac pentru că sunt 90-60-90, ci mă plac pentru felul meu de a fi, pentru ce fac în emisiuni. Au văzut mai departe de aspectul fizic. Asta n-a făcut decât să mă bucure”, a încheiat vedeta.

Gabriela Cristea, două căsnicii și doi copii

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Vedeta a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader, în perioada 2008-2013. Marcel Toader a încetat din viață în anul 2019.