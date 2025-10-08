FOTO / Gafa făcută de Răzvan Exarhu la DEBUTUL la radio. ”Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”

Răzvan Exarhu, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit ce gafă a făcut la începuturile carierei sale la radio. ”Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”, a povestit acesta.

Răzvan Exarhu este un producător și prezentator radio și TV, jurnalist, bucătar și autorul cărții „Fericirea e un ac de siguranță”. Devenit celebru cu emisiunile Rondul de dimineață și Rondul de noapte prezentate la Pro FM, Răzvan Exarhu realizează emisiunea Morning Glory la Rock FM. De asemenea, a fost și membru în juriul emisiunii MasterChef de la Pro TV.

Răzvan Exarhu a povestit, pentru revista Viva, ce gafă a făcut la începutul carierei sale în radio. Acesta l-a prezentat pe Adrian Năstase ca fiind prim-ministru, deși la acea vreme politicianul era ministru la Externe.

Gafa făcută de Răzvan Exarhu la debutul la radio. ”După asta, a urmat o epocă în care eram dat afară de cel puțin trei ori pe săptămână”

”E de neuitat, mai ales că am fost gata să fiu dat afară chiar după debut. Am prezentat primul buletin de știri de la ProFM. A fost momentul în care radioul a început să emită oficial. În paralel, avea loc o sindrofie de lansare, către care veneau oamenii importanți ai epocii. Eu am comis o gafă, adică l-am numit pe Adrian Năstase prim-ministru, în loc de ministru de Externe, ce era atunci. El l-a felicitat pe Adrian Sârbu pentru viziunea mea și a spus că speră să am dreptate. Eu am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea, câteva ore mai târziu. Dar ne-am destins și a trecut. După asta, a urmat o epocă în care eram dat afară de cel puțin trei ori pe săptămână”, a detaliat Răzvan Exarhu.



Despre ce greșeli a făcut în direct pe post, acesta a spus:

”Am dat din greșeală niște sunete foarte nepotrivite peste un buletin de știri în desfășurare. Am depășit momentul încercând să rămân serios, la fel ca și colega mea de la știri. Am râs cu toții aproape de leșin, după ce am încheiat momentul. Asta e relativ recentă, deci mai am potențial”.