FOTO. Lora face mărturisiri. ”Și asta e o SABIE cu două tăișuri”

Cântăreața Lora, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri despre familia sa. Artista a vorbit despre părinții săi.

Lora a fost invitată la emisiunea ”Puterea unui lider”, unde a făcut declarații despre părinții săi.

Tatăl artistei a murit când aceasta avea doar patru ani. Lora și-a pierdut mama în anul 2020.

Lora face mărturisiri. ”Am văzut ce înseamnă o femeie care nu are pe nimeni și care e foarte puternică”

”Tata a murit când eram mică. Aveam patru ani. Mama și-a dat toate examenele posibile să ajungă farmacist primar. La un moment dat, era și profesoară de chimie la o postliceală farmaceutică. Am văzut ce înseamnă o femeie care nu are pe nimeni și care e foarte puternică. Fără să-mi dau seama atunci că lucrul ăsta o să-și lase amprenta pe mine și personalitatea mea. Și asta e o sabie cu două tăișuri, pentru că am avut tot timpul orgoliul ăsta al femeii care poate singură, lucru care în același timp m-a obosit foarte tare și a făcut pe mulți oameni din viața mea, mai ales bărbați, să se simtă poate inutili în anumite momente”, a declarat Lora, potrivit revistei Viva.



”Am înțeles după ani și ani că trebuie să existe un echilibru și o comunicare și este OK să te ajute cineva. Nu toată lumea care te ajută vrea neapărat ceva de la tine și îți ia ceva”, a adăugat ea.

Lora e căsătorită cu Ionuț Ghenu

Lora este unul dintre numele importante din industria muzicală din România. Cântăreața are o carieră de succes și de-a lungul anilor a lansat numeroase melodii care au devenit hituri. Pe lângă cariera muzicală, Lora se ocupă și de afaceri cu produse cosmetice.