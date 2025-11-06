Prima pagină » Actualitate » FOTO. Lucian Viziru, despre perioada cât a locuit în Germania. ”ADAPTAREA a fost grea”

06 nov. 2025, 11:30, Actualitate
Lucian Viziru, despre perioada cât a locuit în Germania

Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a dat amănunte dspre perioada în care a locuit în Germania, împreună cu familia sa.

Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

Despre perioada în care a locuit în Germania a oferit amănunte Lucian Viziru pentru revista Viva. Acesta a spus de ce a decis să plece din România și a mărturisit că adaptarea în Germania a fost dificilă.

Lucian Viziru, despre perioada cât a locuit în Germania. ”Mi-a prins bine disciplina, dar am dus dorul spontaneității, al apropierii umane, al hazului românesc”

”Fuseseră mai multe circumstanțe. Îmi stricasem relația cu Acasă TV, proiectul muzical nu a mers, seriale se făceau tot mai puține, iar eu aveam familie de întreținut. În Germania, la vremea aceea, se câștiga mai bine. În plus, mă gândeam că nu ar fi rău pentru Mihai să învețe germana și să crească într-un mediu mai curat decât Bucureștiul. A fost o alegere logică, de familie, dar și o provocare personală”, a spus Lucian Viziru despre motivele care l-au determinat să părăsească România.

”Adaptarea a fost grea, recunosc. Noi, românii, avem un fel de a ne descurca, acolo nu există așa ceva. Ora e oră, regula e regulă, nu există „lasă că merge și așa”. Mi-a prins bine disciplina, dar am dus dorul spontaneității, al apropierii umane, al hazului românesc. Nemții sunt corecți și eficienți, dar mai reci. Am revenit pentru că simțeam că am lăsat povești neterminate aici. România e acasă, cu bune și rele, și nu voiam să-mi închid capitolul pe fugă”, a adăugat acesta.

