FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului”

Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că are o mare dorință, și anume aceea de a interpreta cântece bisericești în Catedrala Mânturii Neamului.

Gheorghe Turda este impresionat de Catedrala Mânturii Nemului (Catedrala Națională), pe care își dorește să o viziteze curând.

Mai mult decât atât, artistul își dorește să interpreteze cântece bisericești în acest lăcaș de cult.

Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Mă pricep foarte bine. Am fost copil de strană”

”Am văzut la televizor filmări cu această construcție impunătoare, e superbă. Voi ajunge și eu să o vizitez, am evitat însă aglomerația, din aceste zile, sunt cozi interminabile. Da, a costat vreo 200 de milioane de euro, dar nu se pune problema banilor aici, au fost și multe donații. Când este vorba de credință, nu te zgârcești la bani! Românii meritau o catedrală, de 15 ani se muncește la ea. O să fie și o atracție pentru turiștii străini”, a declarat Gheorghe Turda pentru click.ro.



”Mi-aș dori să interpretez cântece bisericești în Catedrala Mântuirii Neamului. Mă pricep foarte bine. Am fost copil de strană, în biserica din Săpânța, locurile mele natale. Am asistat de mic la slujbele religioase și am participat la cântările bisericești. Mă pregătisem să dau și la Teologie, dar am intrat din prima la Conservatorul la Cluj, așa a ales destinul. Unchiul mi-a insuflat pasiunea pentru muzică, fratele tatălui meu, pe el l-am moștenit pe plan artistic. Și în turneul din America am cântat pricesne și colinde”, a adăugat acesta.

Gheorghe Turda are o carieră de peste 55 de ani

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda are o carieră impresionantă de peste 55 de ani. Artistul a activat la două ansambluri cunoscute, Ciocârlia și Rapsodia Română, dar a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Artistul are o pasiune mai puțin cunoscută. Acesta colecționează cuțite, ajungând să aibă peste o mie de obiecte de acest fel.