Prima pagină » Actualitate » FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului”

FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului”

31 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului”
Galerie Foto 16
Marea dorință a lui Gheorghe Turda

Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că are o mare dorință, și anume aceea de a interpreta cântece bisericești în Catedrala Mânturii Neamului.  

Gheorghe Turda este impresionat de Catedrala Mânturii Nemului (Catedrala Națională), pe care își dorește să o viziteze curând.

Mai mult decât atât, artistul își dorește să interpreteze cântece bisericești în acest lăcaș de cult.

Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Mă pricep foarte bine. Am fost copil de strană”

”Am văzut la televizor filmări cu această construcție impunătoare, e superbă. Voi ajunge și eu să o vizitez, am evitat însă aglomerația, din aceste zile, sunt cozi interminabile. Da, a costat vreo 200 de milioane de euro, dar nu se pune problema banilor aici, au fost și multe donații. Când este vorba de credință, nu te zgârcești la bani! Românii meritau o catedrală, de 15 ani se muncește la ea. O să fie și o atracție pentru turiștii străini”, a declarat Gheorghe Turda pentru click.ro.


”Mi-aș dori să interpretez cântece bisericești în Catedrala Mântuirii Neamului. Mă pricep foarte bine. Am fost copil de strană, în biserica din Săpânța, locurile mele natale. Am asistat de mic la slujbele religioase și am participat la cântările bisericești. Mă pregătisem să dau și la Teologie, dar am intrat din prima la Conservatorul la Cluj, așa a ales destinul. Unchiul mi-a insuflat pasiunea pentru muzică, fratele tatălui meu, pe el l-am moștenit pe plan artistic. Și în turneul din America am cântat pricesne și colinde”, a adăugat acesta.

Gheorghe Turda are o carieră de peste 55 de ani

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda are o carieră impresionantă de peste 55 de ani. Artistul a activat la două ansambluri cunoscute, Ciocârlia și Rapsodia Română, dar a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Artistul  are o pasiune mai puțin cunoscută. Acesta colecționează cuțite, ajungând să aibă peste o mie de obiecte de acest fel.

În plan personal, Gheorghe Turda a fost căsătorit în perioada 1977-2009. Soția sa a încetat din viață, iar artistul nu s-a mai căsătorit. A avut însă o relație sentimentală de cinci ani cu Lucia Lazăr, de care s-a separat în anul 2016. Ulterior, Gheorghe Turda a format un cuplu cu Nicoleta Voicu, însă cei doi s-au despărțit cu mare scandal în anul 2019.

Citește și

VIDEO Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
12:54
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
ADMINISTRAȚIE Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
12:41
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
ECONOMIE Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
12:25
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
VIDEO Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire
12:13
Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire
FLASH NEWS Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
12:06
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
INFRASTRUCTURĂ Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
11:49
Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Obiceiul din tinerețe care scade riscul de calcifiere arterială
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
VIDEO EXCLUSIV Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
12:38
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
EXTERNE Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege
12:06
Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege
EXTERNE Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii
11:51
Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii
ȘOCANT Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare
11:48
Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare