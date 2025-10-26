Prima pagină » Video » La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”

La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata"

Oana Zvobodă
26 oct. 2025
La final de zi - Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer:
În ziua sfințirii picturii Catedralei Naționale, toată atenția a fost îndreptată spre invitații oficiali care au ocupat scaunele din fața Altarului. Președinți, premieri și miniștri au ocupat cele mai bune locuri. În același timp, în curtea Catedralei și, mai ales, în afara lăcașului, mii de credincioși au stat în picioare ore în șir și au trăit cu sufletul emoția unui moment cu adevărat istoric.

Peste 10.000 de oameni au luat parte la un moment istoric. Pe esplanada din fața Catedralei Naționale au asistat la slujbă doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane. Alții mii de credincioși au urmărit slujba pe ecranele montate în exteriorul ansamblului Catedralei Naționale.

„Rămânem cu emoții și cu amintiri plăcute”

Credincioșii au ajuns în fața Catedralei Naționale încă de la ora 04:00 și s-au așezat la rând. Români veniți din toate colțurile țării spun că și-au dorit foarte mult să fie prezenți la slujba de sfințire.

„Mi-am dorit foarte mult și sunt foarte fericită că am fost prezentă la acest eveniment epocal, istoric. Pentru mine este ceva formidabil. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata. În momentul în care au început lucrările la aceasta catedrală am spus – Doamne când se va termina această catedrală? În Serbia a durat peste 30 de ani construirea catedralei.

Noi am fost mai harnici. La noi a fost liniște, a fost pace și s-a putut lucra. Ne-a încântat faptul că au fost atâția invitați din lumea ortodoxă. Rămânem cu emoții și cu amintiri plăcute pentru noi și pentru copiii noștri”, a spus o femeie care a venit din Suceava.

Peste 10.000 de credincioși au asistat la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului

Pelerinii au venit cu noaptea în cap, de la sute de kilometri

„Foarte frumos! Nu pot exprima în cuvinte. Pentru mine este ceva unic. Am venit de la Câmpulung Moldovenesc, Bucovina. Am ajuns astăzi la ora 04.00. Am plecat de ieri, de la ora 21.00. Nu suntem obosiți, rezistăm”, a spus o altă femeie.

„Am 75 de ani și nu știu dacă o să mai am ocazia să mai vin și am insistat să vin acum, la sfințire. A fost cam obositor drumul, dar asta este. Am parcurs 600 de kilometri, dar merită. E foarte frumoasă clădirea. Să sperăm că vor ține cât mănăstirile lui Ștefan cel Mare, peste ani și ani. Cum zicem de acasă – am avut chemare. Așa se zice. Dacă ai chemare să te duci, te duci”, a mărturisit un credincios.

„A fost un moment solemn de care suntem mândri și ne bucurăm că am putut participa la acest eveniment. Sunt din Cluj. Am plecat de ieri dimineață. Un efort mare, dar a meritat.

Mi-am dorit mult să fiu aici. Mă bucur că sunt contemporană. Cu mult drag am venit. Sperăm să fie de bun augur pentru poporul român. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Să sperăm că va fi bine, pace și liniște în țara asta. Așteptam mult acest moment”, a spus un alt credincios.

Peste 10.000 de credincioși au asistat la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului

„Ceea ce am trăit astăzi este cu adevărat istorie”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pr.dr. Adrian Agachi, a declarat că ziua de astăzi va rămâne în inimile și mințile multora dintre cei care au participat la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

„Ne aflăm astăzi într-o zi istorică atât pentru Biserica Ortodoxă Română, cât și pentru întregul popor român. Ne-am bucurat enorm astăzi, având alături mii și zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării la această slujbă de sființire a picturii Catedralei Naționale.

Suntem convinși că acest moment istoric pe care l-am trăit astăzi va rămâne în inimile și mințile multora dintre cei care au participat împreună cu noi la această slujbăde sființire. Prezența Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Santitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, a reprezentat de asemenea un moment cu adevărat important.

Este o bucurie, este un privilegiu și este o onoare. Ne amintim astăzi și de eroii neamului românesc care s-au jertfit ca astăzi noi să ne putem bucura de această catedrală minunată. Nu există o moștenire mai importantă pe care o putem lăsa generațiilor ulterioare în afara acestui simbol deosebit al unei catedrale naționale.

Un popor poate avea o singură Catedrală Națională, nu mai multe. De aceea, ceea ce am trăit astăzi este cu adevărat istorie înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor credincioșilor și poporului român”, a declarat pr.dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Peste 10.000 de credincioși au asistat la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului

„Acest vis e realitate”

Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a mărturisit, pentru Gândul, că a trăit o emoție specială.

„Am trăit o emoție specială. Am venit aici în calitatea de preot, dar și în calitatea de copil, copil al Bunului Dumnezeu care a crescut ascultând periodic, din timp în timp, ascultând despre un dor al lui Eminescu, un dor al mai multor generații – 140 de ani. Toate generațiile care s-au perindat pe acest pământ binecuvântat și-au dorit să construiască o catedrală, un simbol al unității de credință și de spiritualitate. Astăzi acest vis e realitate. Am venit și sunt de la ora cinci dimineața aici. Nu sunt obosit și mă bucur că am văzut această mare mulțime de credincioși, foarte mulți copii, foarte mulți tineri care au venit și care așteaptă cu răbdare, însoțiți de preoții-duhovnici. E un moment al unității.

Sunt toate județele țării reprezentate aici, toate eparhiile. Oameni buni, cuminți la suflet, oameni dragi, oameni care vin în capitala României animați de un gând bun. Astăzi, toată România este unită în această idee de Catedrală Națională. E o candelă care ne luminează spiritual pe noi toți”, a precizat preotul Gabriel Cazacu.

