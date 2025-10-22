Prima pagină » Actualitate » FOTO. Momentul dificil prin care a trecut familia Andrei. ”Am simțit așa că îmi CADE CERUL peste mine”

22 oct. 2025, 12:30, Actualitate
Andra, în vârstă de 39 de ani, a oferit amănunte despre unul dintre cele mai dificile momente din viața familie sale, când mama sa a fost operată pentru o tumoră la rinichi.

În anul 2007, Andra și frații săi au trecut printr-un moment extrem de greu, când mama lor a fost operată după ce i s-a descoperit o tumoră de 15 cm la rinichi. La podcastul ”Gând la gând”, realizat de Teo Trandafir, artista și-a amintit de acea perioadă extrem de dificilă din familia sa.

”Ne-am trezit, ne-am dus la un set de analize cu mama și i-a făcut și un ecograf(…) și spune doamna doctor de acolo: „De urgență trebuie să mergeți la doctor Sinescu la Fundeni să vă opereze, că aveți o tumoră de 15 cm pe un rinichi”. 15, da… și ne-am dus a doua zi și a zis: „Bun, rămâneți că vă operez”. Ea tot a avut dureri și a tot luat pastile de durere (…) și noi n-am știut”, a povestit Andra, citată de revista Viva.

Momentul dificil prin care a trecut familia Andrei. ”A fost o operație imensă și i-a extirpat și un rinichi”

”„Mă doare spatele”, ea credea că e de la cum a făcut mâncare și a stat mult în picioare, nu ne-am sesizat că ar fi ceva, până când doamna asta ne-a deschis ochii, era înainte de un Paște, ceva de genul ăsta și ne-am dus. Dimineața a văzut-o domnul doctor și a zis: „Bun, rămâi că te operez.”. I-am sunat pe frații mei, erau la Cluj toți și am zis: „Haideți că uite… o operează pe mama”, eu aveam concerte zilele alea, Doamne… că am simțit așa că îmi cade cerul peste mine, dar au venit frații și am simțit, că de asta e frumos să ai frați, că împart durerea, că nu n-o mai duc singură eu, toată durerea”, a detaliat Andra.


Artista explicat că operația a fost una dificilă și chiar și acum mama sa trebuie să fie atentă în ceea ce privește starea sa de sănătate:

”Cât am fost plecată, au stat surorile mele cu ea, multe săptămâni în spital, că recuperarea a fost destul de… adică știu că a aprins Paștele, noi am stat două săptămâni, trei… nu mai știu cât a stat în recuperare, a fost o operație imensă și i-a extirpat și un rinichi… și acum ne confruntăm din nou cu altă situație, că na… după 17-18 ani de trăit cu un rinichi, trebuie să ai mare grijă cu alimentația, rinichiul ăla trage pentru doi… e complicat, dar ne rugăm să fie bine, ca să nu emoționez prea tare”.

Andra are o familie fericită alături de Cătălin Măruță și copiii lor

Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artistte de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

