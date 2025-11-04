FOTO. Monica Bîrlădeanu face mărturisiri. ”FRUMUSEȚEA te ajută și nu te ajută”

Actrița Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a mărturisit că frumusețea a fost un avantaj în cariera sa, însă nu întotdeauna.

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit, într-un interviu pentru libertatea.ro, că frumusețea naturală nu i-a fost întotdeauna de ajutor în carieră. Actrița a explicat că uneori frumusețea a împiedicat-o să obțină anumite roluri.

”Normal că mi-a dăunat. Frumusețea te ajută și nu te ajută. Depinde. Nu e vorba de catalogat, toată lumea se gândește la asta. Sunt pur și simplu roluri la care nu ai acces. Uite, un rol de măicuță. Oricât de mult m-am îmbrobodit, nu a mers. Trebuie să fie o față mai ștearsă”, a explicat Monica Bîrlădeanu.

Actrița a mai declarat că pentru ea este foarte important să meargă la castinguri:

”Uneori mă atașez de niște roluri. Adică de cum sunt scrise. Zic ce faine ar fi, mai ales dacă este ceva ce nu am mai jucat și mă interesează. Câteodată e cu frângere de inimă, dar dacă eu am fost la casting, dacă am dat ce am avut la nivel de emoție, de prezentă, atunci plec împăcată. În primul rând castingul este util. Îmi este util și mie, dar și regizorului, producătorului. Să vadă dacă există compatibilitate cu rolul, cu personajul celălalt cu care joci, cu antagonist, cu soțul tău, cu copilul tău. Normal că e important. Prefer rolurile pentru care am dat un casting, în care am trecut printr-o testare și pe care l-am câștigat. Simt e un rol cinstit, muncit și câștigat pe muncă”.

Monica Bîrlădeanu, carieră de succes în țară și în străinătate

Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la Los Angeles în 2003, unde a studiat televiziune și actorie, reușind să-și construiască o carieră internațională în film, fiind cunoscută și sub numele americanizat Monica Dean.

În plan personal, în luna octombrie a anului 2024, Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19.