FOTO. Nicole Cherry, despre viața de mămică. ”Maternitatea mi-a influențat și SCHIMBAT viața în totalitate”

Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a mărturisit că maternitatea i-a schimbat viața în totalitate. Artista este mama unei fetițe.

Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia. Nicole Cherry este căsătorită, din anul 2022, cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca artista.

Nicole Cherry a mărturisit, pentru libertatea.ro, că momentul în care a devenit mămică i-a influențat foarte mult viața și că tot ceea ce face este pentru a-i da un exemplu cât mai bun fetiței sale.

Nicole Cherry, despre viața de mămică. ”Tot ce fac, fac cu gândul la Anastasia”

”Maternitatea mi-a influențat și schimbat viața în totalitate. Tot ce fac, fac cu gândul la Anastasia. Să aibă o viață bună, să fie fericită și să fie mândră de mine și de tatăl ei”, a explicat Nicole Cherry pentru sursa mai sus-menționată.

”Sunt și mai responsabilă, și mai atentă la tot ce fac și cum fac, pentru ca Anastasia să aibă un exemplu bun. Pentru ca ea, la rândul ei, să fie un om bun, profesionist, care să îi respecte pe cei din jur și care să aprecieze tot ce are. Am grijă de mine ca să îi fiu alături ani mulți de-acum încolo. Cred că, deși în suflet mă simt ca un copil de multe ori, venirea pe lume a Anastasiei m-a maturizat și se simte în show-uri, în muzică, ținute”, a mai spus artista.