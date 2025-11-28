Prima pagină » Actualitate » FOTO. Nicole Cherry, mândră tare de FIICA sa. ”Îmi calcă pe urme”

FOTO. Nicole Cherry, mândră tare de FIICA sa. ”Îmi calcă pe urme”

28 nov. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Nicole Cherry, mândră tare de FIICA sa. ”Îmi calcă pe urme”
Nicole Cherry, mândră tare de fiica sa

Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, este mândră tare de fiica sa, care pare că îi calcă pe urme în ceea ce privește talentul la muzică.

Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia.  Nicole Cherry este căsătorită, din anul 2022, cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca artista.

Fiica lui Nicole Cherry se pare că a moștenit talentul celebrei sale mame, fiind foarte atrasă de muzică și de dans.

Nicole Cherry, mândră tare de fiica sa. ”Să vedem acum și cum lucrăm ca talentul ei să fie scos în evidență”

”Anastasia face patru ani, e o domnișorică deja. Îmi calcă pe urme și sincer, la prima vedere, se poate spune că poate face chiar o carieră din muzică, dar vom vedea”, a declarat Nicole Cherry pentru click.ro.


”E pasionată, îi place mult muzica, îi place să danseze, să cânte. Să vedem acum și cum lucrăm ca talentul ei să fie scos în evidență, dacă există așa cum ne dorim, bineînțeles”, a mai spus artista.

