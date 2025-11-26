Prima pagină » Actualitate » FOTO. Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare după moartea tatălui ei. ”E singurul lucru pe care îl REGRET”

26 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Nidia Moculescu a făcut mărturisiri sfâșietoare după dispariția tatălui său, regretatul compozitor Horia Moculescu.

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai apreciați compozitori din țara noastră.

Mariana Moculescu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Nidia.

Horia Moculescu a murit în data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.  Fiica sa, Nidia, a făcut câteva declarații, pentru revista Viva, despre cel care i-a fost cel mai mare sprijin – tatăl său.

Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare după moartea tatălui ei.  ”Eu am avut o chimie cu taică-miu ceva de neîntâlnit”

Nidia Moculescu a vorbit despre amintirile extraordinare pe care le are cu tatăl său, dar și despre regretul pe care îl are vizavi de cel care i-a fost părinte.

”Nu, dar toate amintirile mele sunt frumoase. Nu pot să aleg una cea mai frumoasă. Noi am avut o relație și bazată pe respect, chiar dacă îi povesteam lui taică-miu toate tâmpeniile. Totdeauna se auzea: Sărut mâna, mulțumesc. Mulțumesc, Nidiuța. Sărut mâna, tată. A fost ceva… extraordinar. Eu am avut o chimie cu taică-miu ceva de neîntâlnit. E foarte greu dar tatăl meu a fost un luptător și a luptat până în ultima secundă. Și am spus: așa vreau să fiu și eu. Vreau să fie mândru de mine”, a declarat Nidia Moculescu.

”Singurul lucru pe care îl regret este că nu am stat mai mult cu el la masă. Pentru că mie nu îmi era foame când îi era lui și îl lăsam singur. Ăsta e singurul lucru pe care îl regret. În schimb, nu am absolut niciun regret de alt fel. (…) Nici la program, nici la ce mânca (n.r. nu se potriveau). Tatăl meu era de o sănătate, ceva de nedescris. Mânca gras și avea colesterolul perfect. Eu, nu. Stai, domnule, că mă îngraș. Hai, Nidia, mănâncă, și îi spuneam că o să mănânc mai încolo. Dar știu că nu e supărat pe mine din cauza aceasta și nu are de ce să fie supărat pe mine”, a adăugat aceasta.

